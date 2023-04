– Az idei szezon országszerte sok balesettel kezdődött. Attól, hogy a naptár szerint már lehetne motorozni, még nem biztos, hogy a körülmények ideálisak. Kellene hozzá az egy-két héten át tartó 20–25 fokos meleg, hogy az aszfalt felmelegedjen legalább 18 fokosra, amin megfelelően tapadnak a gumik. A tavasz amúgy is az átlagosnál több balesetet hoz, ugyanis az autósok sem szoknak még hozzá a motorosok jelenlétéhez. Fokozottan figyeljünk egymásra! – figyelmeztetett Horváth Balázs Péter rendőr zászlós, a Győri Rend- őrkapitányság motoros járőrparancsnoka.

Motorost ütött el Győrben hétfőn egy 43 éves nő az autójával, mert a Szövetség utcai körforgalomnál nem adott neki elsőbbséget. Februárban egy fertőrákosi motoros fiatalt gázoltak el Sopronban. Ahogy melegszik az idő, egyre több a baleset, pedig a szezon még csak most kezdődik.

Felkészülés nélkül

– Nehéz megnevezni a vármegye legveszélyesebb útjait, a 81-esen, 82-esen, 83-ason sok baleset történik, míg egy nagyváros magjában az elsőbbség- adás elmaradása okoz a legtöbbször gondot, illetve az, hogy a motor nagyobb nyomatékkal rendelkezik, az autós pedig ezt nem mindig tolerálja vagy képes lekövetni – fogalmazott Horváth Balázs Péter, a Győri Rendőrkapitányság motoros járőrparancsnoka. – A segédmotoros kerékpárosok szintén sok gondot okoznak, mert sokszor különösebb gyakorlat, felkészülés nélkül ülnek fel rájuk a sofőrök, miközben a járművek akár 70–80 kilométer/ órás végsebességre is képesek. Egyesek megveszik a robogót és hajtják mindenféle kiképzés nélkül, azt gondolva, ha biciklizni tudnak, ez is két kerék, ezen sem érheti őket baj – tette hozzá.

Szintén gyakori baleseti ok, hogy az autós sávváltáskor nem néz bele a visszapillantó tükörbe és a mögötte éppen érkező motorossal összeütközik. A motoros már kisebb lökés után is beeshet egy autó vagy busz alá, ami súlyos sérüléssel vagy halálos kimenetellel járhat.

Nagyobb halálozási kockázat

Horváth Balázs Péter rendőr zászlós hangsúlyozta: mielőtt a motoros járműre száll, mindenképpen mozgassa át magát, készítse fel a motort! Érdemes egy rövidebb motoros vezetéstechnikai képzéssel felfrissíteni a tudást.

Hosszú hónapok kihagyása után nem ajánlott megszokásból vezetni, fokozott figyelemmel szabad belekezdeni előzésbe és kanyarodási manőverbe. A sebességhatárok betartása kötelező, és mindenkor az út-, időjárási és látási viszonyoknak megfelelően kell közlekedni. Gondolni kell arra, hogy a motorosok védtelenek, esetükben a halálozási kockázat közlekedési baleset esetén nyolcszor nagyobb, mint a személygépkocsi-vezetőknél.

A motorosok testi épségét nem védik olyan műszaki megoldások, mint az autóban utazókét, így baleset esetén a motorkerékpárosok teste közvetlenül sérül.

A szabályok betartása

– Az ellenőrzés minden esetben terjedjen ki a fékekre, a gumiabroncsra, a világítóberendezésekre, de az öltözékre is, értve ezalatt a védőfelszereléseket, a bukósisakot, különböző protektorokat. Az olajcsere is ajánlott. De jegyezzük meg: hiába a tökéletesen karbantartott jármű, a rutinos sofőr, ha nem tartjuk be a közlekedési szabályokat – fűzte hozzá lapunknak Ujhelyi Gábor, a győr-szabadhegyi NP motorszerviz tulajdonosa.

Hiába a tökéletesen karbantartott jármű, ha nem tartjuk be a közlekedési szabályokat – mutatott rá Ujhelyi Gábor motorszerviz-tulajdonos. Fotó: Csapó Balázs, Kisalföld-archívum