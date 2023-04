Valószínűleg sokan láttak már olyan kiképzést, ahol a kutya egy védőruhába öltözött „támadó” karját vagy fegyverét kapja el. A hivatásosok mellett hobbikutyatartók is megtaníthatják kedvenceiknek az alapokat a megfelelő kurzusokon.

Energiakontroll

– Sokan tartanak attól, hogy ezzel agresszívebbé tesszük az állatokat. Pedig épp az ellenkezője történik – magyarázta Smeringa Robi, aki huszonöt éve foglalkozik kutyákkal. – Ez a tréning nem való minden kutyának. Elsősorban azoknak a fajtáknak javasoljuk, amelyekben ott van még a vadászösztön. Ez legjellegzetesebben a német juhászkutyáknál látható, de más fajták is alkalmasak rá. Ezek az ösztönök dolgoznak, amikor a kutya a falevelet, a macskát vagy a labdát kergeti. Az őrző-védő képzés arra való, hogy ezeket az energiákat kontrollált folyamatokba csatornázzuk.

Szakértő zsűri

A Szolgálati Kutyák Országos Bajnokságának első fordulóját Mosonmagyaróváron a Wolf-K9 Kutyaiskola rendezte meg, a hivatásosok és hobbikutyatartók egyaránt megmérettették magukat. A zsűriben a TEK vezetője is értékelte a résztvevők munkáját.

– Az őrző-védő tréninget leginkább a küzdősportokkal tudnám párhuzamba állítani. Ott is valamilyen szintű agresszió­val dolgoznak, ugyanakkor a legfontosabb a fegyelem, csakúgy, mint itt. A versenyen volt külön engedelmességi rész is, emellett a mindennapi életben előforduló szituációkat kellett teljesítenünk. A zsűri kiemelten figyelt arra, hogy ha a szimulált elkövető már együttműködő, nem eshet baja.

A tréning segít uralni az ösztönök vezérelte energiákat. A kutyák szeretnek együttműködni, csak megfelelő instrukciókat kell adnunk nekik hozzá – mondta Smeringa Robi. Fotó: Csapó Balázs

Öreg kutya is tanulhat

Smeringa Robi kiemelte: ő még sosem találkozott olyan kutyatámadással, ahol egy őrző-védő képzést kapott kutya lett volna a támadó fél.

– A kutyák szeretnek együttműködni, ha megfelelő instrukciókat adunk nekik hozzá. Rendszeresen járunk iskolákba is előadni, ma is éppen az egyik győri középiskolában voltunk. Fontos, hogy már fiatal korban tudatosuljon: kutyát tartani 10–15 éves elköteleződés, és nem csak egy érzelmi fellángolás. A másik fontos dolog, hogy ne csak egy tréningre menjünk el, amikor még fiatal az állat. Időről időre fel kell frissíteni a tudást, ráadásul az öreg kutyák is tudnak új trükköket tanulni. Fontos, hogy olyan trénert válasszunk, akinek van az adott területen referenciája. Sok a lelkes fiatal oktató, akik egy rövid képzést követően, gyakorlati tapasztalat nélkül kezdenek el másokat tanítani – mondta Smeringa Robi a Kisalföldnek.