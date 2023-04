1996-ban Felpécen, édesanyja szülőfalujában Irma néni hívta fel a figyelmét arra, hogy van a faluban egy nagyon szép ballada, melynek hősnője rokona a néprajzkutatónak. A személyes kötődés még jobban megerősítette abban, hogy kinyomozza a történet minden szálát. A néprajzkutató az évek során lépésről lépésre utánajárt a történet valóságtartalmának, felgombolyított minden szálat, felderítette a tragikus történet utóéletét, megismerte a ballada számtalan változatát.

A tanulmány megírásához a szájhagyomány szolgált alapul, de ezen kívül könyvtári és levéltári kutatásokat is folytatott, terepszemlét végzett, felkutatta a korabeli tudósításokat, bírósági jegyzőkönyveket, anyakönyveket, jegyzőkönyveket, amelyek nem csak a tudományos alaposságot szolgálták, hanem a tisztaságát védelmező lány, illetve a gyilkos molnár legény személyiségét is igyekezett feltárni.

Kutatta a szereplők családi hátterét is. Megnézte az elítélt molnár börtönét, felkutatta és megszólaltatta nemcsak az áldozat, hanem gyilkosa ma élő leszármazottait is. A kutatómunka nem a régi családi sebek felszakításra szolgált, hanem egy megkapó népballada mába üzenő titkainak felfedezését.

2003-ban jelent meg dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató és egykori kollégánk Gülch Csaba költő, újságíró a Vérző liliom Dely Mária balladája néphagyomány és a költészet tükrében című kötete, de ezen túl is számtalan formában és helyen köszön vissza a történet.

A most elkészült dokumentumfilm, amelyet a felpéci kultúrházban mutattak be a nemrégen, felidézi a történetet és a kutatómunkát egyaránt. A település lakóinak érdeklődése pedig azt mutatja, fontosak a közösségek számára ezek a régi, már-már feledésbe merült históriák megismerése.