Da Vinci - Robotok a győri műtőben: egy sebész egyszerre akár négy kézzel is tud műteni

Hatalmas fejlődés megy végbe a robotizált orvostechnikában. A műszerek azonban nemcsak drágák, de működtetésükhöz megfelelően gyakorlott szakorvos is szükséges. Beszélgetésünkből kiderül, pontosan hogyan is működik a nemrég Győrben is bemutatott Da Vinci sebészeti robot.

Dr. Szepesváry Zsolt Jenő dékánhelyettes és prof. dr. Koppán Miklós, a Széchenyi István Egyetem tanszékvezetője Da Vincivel, a robottal

A győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház munkatársainak szóló szakmai programon mutatták be a Da Vinci sebészeti robotot az intézmény és a Széchenyi István Egyetem szakemberei. Dr. Villányi Balázs, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház orvos igazgatója és dr. Szepesváry Zsolt Jenő dékánhelyettes, a kórház osztályvezető főorvosa beszélt lapunknak a nem mindennapi szerkezetről. Nagy sikere volt a bemutatónak A győri kórházban nemrégiben két napon keresztül lehetett a legmodernebb robotsebészeti eszközt, egy Da Vinci sebészeti robotot kipróbálni az iránta érdeklődő kollégáknak – mondja dr. Villányi Balázs. – A kórház összes dolgozója érdeklődéssel vette, nagy sikere volt a programnak. – Milyen irányba halad a fejlesztés? Mi a cél? Az orvos munkáját megkönnyíteni, a beteg felépülését zavartalanabbá tenni?

– Mindegyik. A betegbiztonság feltétlenül javul, illetve Szepesváry főorvos úr, akinek ebben jártassága van, azt szokta mondani, hogy a robottechnikának köszönhetően egy egyébként jó sebészt kiváló sebésszé tud előléptetni a robottechnika. Leginkább kismedence-sebészeti, illetve fej-nyak sebészeti beavatkozás, illetve a mellkassebészeti beavatkozásoknál használják a világon. Nagy vágyunk, hogy egyszer rendelkezésre fog állni egy Da Vinci robot a győri kórházban is. Ezzel az előbb felsorolt szakmák műtéti repertoárját lehetne tovább bővíteni, illetve a mindennél fontosabb betegbiztonsági szemléletet tudná javítani. Vonzerő lehetne az operatív szakmákban ténykedő kollégáknak, nemcsak az itt lévőknek, hanem a majdan idekerülő fiataloknak is. De természetesen az elsődleges szempont az, hogy a robottal operált betegek betegbiztonsá- ga javul, a sebgyógyulási idő lerövidül. Az a cél, hogy a kis- medencei sebészetben, fej-nyak sebészetben, mellkassebészetben egy-két kolléga szerezzen jártasságot Győrben – fejezi ki reményeit dr. Villányi Balázs. Dr. Villányi Balázs és Dr. Szepesváry Zsolt Az eszköz az orvos kezének a meghosszabbítása – Szeretném azt a tévhitet el- oszlatni, hogy a robot bármit önállóan csinálhat – veszi át a szót dr. Szepesváry Zsolt Jenő. – Ez a sebész kezének a meghosszabbítása és tökéletesítése egy mikrokörnyezetben. Egy manipulátor, amit mi irányítunk. Maga a robottechnológia könnyűvé teszi az operációt, megkönnyíti a sebész munkáját, de meg kell tanulni használni. Ehhez egy soklépcsős képzésen kell túl lenni. Az oktatás elindult, Koppán professzor úrral (prof. dr. Koppán Miklós, a Széchenyi István Egyetem tanszékvezetője – a szerk.) elkezdtük ezt a képzést, de még messze vagyunk attól, hogy a gépet tudjuk használni, és messze attól is, hogy élőben használhassuk. – A klinikán, Dr. House-on, Vészhelyzeten felnőve számunkra, laikusok számára a műtét azt je- lenti, hogy az asztal mellett áll egy orvos, az egyik kezében szike, mellette egy nővér, aki törölgeti a homlokát. Ez a robot úgy néz ki, mint egy futurisztikus pók. Elképzelni nem tudom, hogyan lehet ezzel műteni. – Ha valaki tisztában van a már több évtizede létező laparoszkópos technikákkal, amikor lyukakon keresztül operáljuk a beteget, aminek az eszköz egyik végét az orvos fogja, a másik végét pedig bedugja a betegbe, az könnyebben el tudja ezt képzelni. Ezeken az eszközökön lehet olló, fogó, csipesz, akár varrógép, tűfogó, tehát nagyon sokféle az eszköz. Leegyszerűsítve, amikor két orvos operálja a beteget, az négy kezet jelent. A robot egy négykezű pók, ami két orvost tud helyettesíteni, úgy, hogy helyettük fogja ezeket az eszközöket. Ezek nagyon speciális eszközök, az emberi csuklónál is nagyobb szabadságfokkal rendelkeznek belül, úgy tudnak tekeredni, forogni, csavarodni, mintha az ember a saját kezét dugná be, és mindezt tizenötszörös nagyításban, egy nagyon pontos, célzott, kevés vérveszteséggel járó munkavégzés során. – Említette, hogy nagyon sokat kell tanulni egy-egy új technológia gyakorlati használatához. Pontosan mit jelent ez?

– Körülbelül úgy 30 óra a robotnak az olyan szintű elsajátítása, hogy az ember műtéti körülmények között tudja használni. Itt nem a műtéti lépé- seket kell újratanulni, hanem hogy hogyan használjuk a robotot ebben a környezetben. Persze új perspektívákat is hoz a robot, ezeket kell kihasználnunk. De ez már nem 30 órás, hanem több száz, több ezer órás folyamat és folyamatos fejlődési lehetőség. A videójátékok előnye – Mi a helyzet a jövő generációjával? Akár azokkal akik most kezdték az egyetemet, vagy a még fiatalabbakkal?

– A kéz-szem koordinációban, amikor nem a saját szemünkkel látjuk, amit a kezünkkel végzünk, hanem valamiféle videórendszeren, a mostani generációnak sokkal nagyobb affinitása van, köszönhetően annak, hogy a videójátékok, a mobiljátékok már ilyen konzolokkal működnek. Könnyen megértik, hogyan irányítsanak különböző eszközöket a térben. – Meg merem kockáztatni, hogy ez az első alkalom, amikor a videójátékok előnyeiről egy orvostól hallhatunk.

– De ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek folyton játszania kell, üzenem a gyermekeimnek is; de kétségtelen, hogy más típusú gondolkodást igényel, amiben nekik nagy előnyük van.

