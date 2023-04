„VÍZ+TARTÁS” címmel izgalmas szemléletformáló kiállítás nyílt a Millennium Háza – NEO Kortárs Művészeti Térben, amely június 18-áig ingyenesen látogatható. Az installáció létrehozásában Hildes diákok segédkeztek. A tervezés során az általuk megálmodott és létrehozott makettek inspirálták a csapatot, így egy kör alakú párateret építettek a múzeum épülete mellé, amely közösségi térként, koncerteknek, a ligetben zajló nyári táboroknak és a Millennium Házában tartandó projekteknek szolgálhat majd külső, de mégsem egészen kültéri helyszíneként.

A kivitelezésben az elejétől fogva részt vett a projektben részes győri diákcsapat. Előre beosztva 4-6 fős csapatokban reggel érkeztek a diákok és tervezői művezetés mellett a tanáraik segítségével, ha kellett az épület kitűzésében, az oszlopok földbe ásásában és rögzítésében vagy a kipárolgást gátló tetőanyag méretre szabásában, varrásában tevékenykedtek.

Forrás: Hild Technikum

A megnyitó napja izgalmakkal teli volt, de szerencsére minden az elgondoltak szerint alakult. Az esemény az elkészült PÁRATÉR című installáció alatt volt, ahol a tervezők a projektet és a készítés folyamatán is bemutatták. Ezután bementek a közreműködők és az összegyűlt érdeklődők az épületbe, a múzeumpedagógiai térbe és a kiállítás részletes bemutatása következett. Minden alkotó csapatból egy-egy diák néhány mondatban ismertette a tervezési folyamatot és azt, hogy a hét folyamán hogyan és miként készültek el az óriásplakátok és a makettek. A maketteket a múzeum körüli térbe álmodtak a készítőik. Ebben a térbeli leképezésben fontos szerepet játszottak az építészek tervei alapján, a Hild Technikum által készített 3D épületmodellek, melyek a makettezési folyamatot is lerövidítették és léptékhelyes környezetet biztosítottak az elképzeléseknek. A résztvevők szívélyesen fogadták a kiállítást és hatalmas tapsviharral jutalmaztak minden egyes előadót.

- Óriási lehetőség volt ez számunkra és szerintem minden diáktársam nevében beszélhetek most. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy részt vehettünk egy ilyen szemléletformáló és talán mondhatom azt is, hogy csapatépítő, szakmai programon, amely megtanított minket együtt munkálkodni. Arra is jó gyakorlat volt, hogy tudunk ismeretlen emberekkel együtt dolgozni. Ezen felül még egy közös érdeket is szolgált, mégpedig azt, hogy a víz mindenkié és éppen ezért mindannyiunk érdeke az, hogy ezt a természeti kincset megőrizzük magunknak és az utánunk következő generációk számára - írta lapunknak Karsay Bence 10. C osztályos diák.

- Ezúton szeretnénk megköszönni Józsa Tamás igazgató úrnak a lehetőséget és a szervezést, Kiss Csenge és Kolozsváriné Váray Ibolya tanárainknak a felkészítést, szervezést és a segítséget, valamint Németh Arnold tanár úrnak a makettek elkészítését. A programban résztvevő Hildes, 10. évfolyamos diákok névsora: Balogh Márta, Bukovics Kamilla, Borbély Dénes, Csoma Vivien Anna, Csüdöm Eszter, Czelter Maja, Dombi Miklós, Fleck Rajmund, Gayer Dorina, Fodor Dorka, Horváth Tamara, Kocsis Kitti, Karsay Bence, Lukács Lili, Mezei Réka, Mórocz Ákos, Németh Ármin, Pőcze Balázs, Sipos Viktória, Schreiner Laura, Szeli Mátyás.