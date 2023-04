– Hogyan kezdődött a pályafutása az Audi Hungariánál?

– Alapvetően közgazdászként végeztem marketing szakon, az egyetem után ezen a területen szerettem volna elhelyezkedni. Ez a végzettség meglehetősen nagy mozgásteret biztosít, így amikor egy ismerősöm felhívta a figyelmemet az Audi Hungaria által meghirdetett szemináriumszervezői álláslehetőségre, úgy gondoltam, ez a munka jó kihívást jelentene számomra. Sikeresen pályáztam, így 2011-ben az Audi Akadémia munkatársa lettem.

– Milyen feladatai voltak az induláskor?

– Az Audi Akadémia sokrétű tevékenységei között az egyik legfontosabb terület az Audi Hungaria munkatársainak szakmai továbbképzése. Amikor engem felvettek, ezeknek az oktatásoknak a szervezése volt a feladatom: megteremteni a zavartalan tanításhoz a feltételeket, egyeztetni a trénerek időbeosztását, a helyszíneket, elvégezni a szükséges járulékos előkészületeket, majd az utómunkákat, elkészíteni az elszámolásokat. Bár sokféle témában szerveztünk oktatásokat, egy idő után elsősorban az informatikai tréningekre specializálódtam. Különösen mozgalmas időszak volt, amikor a járműgyárban megkezdődött a munka, akkor nagyon nagy számban indultak csoportok, hogy az új kollégák időben megszerezzék a feladataik elvégzéséhez szükséges tudást. Az első, Audinál eltöltött években rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem, sok gyakorlati ismeretre tettem szert a szervezés, a kapcsolattartás, a nyelvhasználat területén.

– Hogyan változott a későbbiekben a munkaköre?

– A képzési központ munkájában egyre nagyobb szerepet kapott az e-learning, a digitális ágazat felfutása miatt mind nagyobb szükség volt a tartalomfejlesztésre, így szükségessé vált az informatikai tréneri csapat létszámának bővítése, új munkatársat kerestek, és én szívesen csatlakoztam hozzájuk. Továbbra is az Audi Akadémia szervezetén belül maradtam, a feladatom azonban sok tekintetben egészen más volt, mint korábban. Be kell vallanom, időnként kicsit meg is ijedtem, hogyan fogok megfelelni az elvárásoknak, hiszen az itt elsődleges iránynak számító informatikát én nem tanultam. Így nagyon igyekeztem a szakmai területen is gyorsan fejlődni, megszerezni a szükséges ismeretanyagot. Ugyancsak új helyzetnek számított, hogy közvetlenebbé vált a munkakapcsolat köztem és a trénerek között, a háttérből előrébb kellett lépnem a frontvonal felé. A nehézségek leküzdését megkönnyítette, hogy szerencsére egy nagyon támogató, oktató, türelmes csapat vett körül, nem hagytak magamra, mindenben támogattak. Ez a mai napig jellemző a közöttünk lévő kapcsolatokra.

Béres Gabriella mások oktatása mellett saját személyiségének fejlődésére is nagy hangsúlyt fektet.

– El kellett jutnia a gyakorlati oktatótevékenységig is?

– A jelenlegi munkakörömben az első időszakban a szervezés, a tananyag fejlesztése volt a fő feladatom. Nagy hangsúlyt kapott és kap ma is a szakterületekkel történő egyeztetés, hogy közösen találjuk meg azokat az oktatásmódszertani megoldásokat, melyekkel hatékonyabbá tehetjük a képzéseket. A tréningeket alapvetően jelenléti formában tartottuk, ebben a tekintetben a koronavírus-járvány hozott fordulatot: a pandémia ideje alatt nagyságrendekkel nőtt az online oktatások száma, amiből én is kivettem a részemet. Tulajdonképpen ez jelentette számomra a belépőt a tréneri munkába.

– Kiállni a hallgatóság elé, az újabb kihívást jelent…

– Valóban így van, és eleinte nagy izgalommal vállaltam a tanári szerepet, de gyorsan jöttek a sikerélmények, és rövid időn belül élvezni kezdtem a tréneri munkát. Ahogy korábban történt, most is támogató, szakmailag felkészült kollégák fogták a kezemet, a hospitálások során látottak alapján megfogalmazott visszajelzéseik segítették a fejlődésemet a megfelelő pedagógiai módszerek gyakorlati alkalmazásában is.

– A képzési központ költözése mi­­lyen változást hozott?

– Az Audi Akadémia egy Győr belvárosának közelében található épületben kezdte meg tevékenységét, ahol nagyon családias légkörben dolgoztunk, ugyanakkor olyan ingatlanban, amely nem oktatási intézménynek készült. Az ipari parkban kialakított központban professzionális környezetben végezhetjük a munkánkat, technikailag, infrastrukturálisan óriási előrelépést jelentett a költözés. Arról nem is beszélve, hogy fizikai­lag is közelebb kerültünk a termelési egységekhez.

– Melyek a képzési tevékenység legaktuálisabb feladatai?

– Egyre nagyobb hangsúlyt helyezünk az oktatás digitális tartalmainak fejlesztésére. Folyamatosan építjük azt a médiastúdiót, melyben egyre több, az oktatás hatékonyságát javító audiovizuális anyagot állítunk elő. Itt születnek meg azok a hanganyagok, podcastek is, melyeket az egyes szakmai területekkel egyeztetve készítünk, s amelyeket a kompetenciafejlesztés új formájaként egyre szélesebb körben használunk. Tréneri munkám mellett napi feladataim között szerepel a Microsoft Teams, valamint egy jegyzetkészítő alkalmazás bemutatása a munkatársaknak, videók narrálása magyar vagy német nyelven, valamint a már említett folyamatos kapcsolattartás a szakterületekkel. Ezenkívül szerepet vállalok annak a munkacsoportnak a tevékenységében, amely a képzési központ munkáját igyekszik bemutatni az Audi dolgozóinak körében.

– Mi jelenti az ön számára a munka utáni kikapcsolódást, pihenést?

– „Kultúrlénynek” tartom magam, szeretek olvasni, színházba járni, minőségi időt tölteni hozzám hasonló gondolkodású emberek társaságában. A közös kirándulások, beszélgetések mellett kikapcsolódásként, a testem és lelkem karbantartása, gondozása érdekében napi rendszerességgel jógázom.

– Hogyan ismerkedett meg ezzel a tevékenységgel?

– Egy kolléganőm foglalkozott jógaoktatással, és olyan nyolc-kilenc évvel ezelőtt el­­mentem az egyik órájára. Ezzel megnyílt előttem egy új világ, amely nagyon sokszínű, és amelyben sikerült a hozzám leginkább közel álló mozgásformát megtalálnom. Ez a jógának egy olyan ága, amelyben a fizikai gyakorlatoknak jut nagyobb szerep, a különböző pózok helyes megtartására kell leginkább koncentrálni. Elkezdtem tehát rendszeresen jógázni, sokáig kitartóan gyakoroltam, több kiváló oktatóval dolgoztam együtt, és ez a tevékenység egyre inkább az életem szerves részévé vált. A koronavírus-járvány hozott egy olyan fordulatot, ami még inkább megerősítette a kapcsolatot köztem és a jóga között: akkor a jógaszőnyeg olyan szigetet jelentett a számomra, amelyen csak és kizárólag a gyakorlatokra koncentrálva ki tudtam zárni az aggodalmaim, enyhítette a szorongásaim, fizikai, szellemi, mentális ments­várként működött. Azóta minden napom egy tizenöt-húsz perces átmozgatással indul.

– Milyen pozitív hatásait érzi a rendszeres jógázásnak?

– A jóga egy holisztikus, komplex tevékenység. Az élet minden területén mentális erőt ad, fokozza a kitartásomat, tudatosabban élek, és a nehezebb helyzetekbe is bátrabban beleállok. Számomra az egész személyiségem fejlesztésének, önismeretem elmélyítésének legfontosabb eszköze.

– Hogyan jött az ötlet a jógaoktatói képzésen való részvételre?

– Az elmúlt évben fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy szeretném az eddig megszerzett tudásomat továbbadni. Kerestem a lehetőséget képzésen való részvételre, és hamarosan találtam is Sopronban egy emberileg és szakmailag is kiemelkedő kvalitású oktatót, akivel boldogan dolgozom együtt. Kis csoportban fejlesztjük magunkat, gyarapítjuk ismereteinket. Ez a képzés tölti ki most a munkán kívüli életem. Házi feladatokat kapunk, az elvégzett és felvett gyakorlatokat az oktatónk elemzi, visszajelez, mi az, amit jól csináltunk, mi az, amit még nem. Az Audinál is megtapasztaltam már, hogy az oktatás nagyon sokrétű tevékenység: anatómiai ismeretekre van szükség, tudnom kell, kinek szánom a gyakorlatokat, tartanom kell az időkeretet, a gyakorlatok alatt instrukciókat adni, miközben a jógázó hangulatára, elvárásaira, reakcióira is figyelek. Izgalmas kihívás ez is. Március végéig tart a tanfolyam, ezt követően szeretnék szabadidőmben ezen a területen tevékenykedni. Valószínűleg indulásként szerződéses oktatóként tudok csatlakozni egy már működő központhoz, de hosszú távú terveim között szerepel egy saját jógastúdió létrehozása. Fontolva haladok, szeretem előre látni a következő lépéseimet.

– Egy laikus kérdés: aki jógázni szeretne, annak nagyon hajlékonynak kell lennie?

– Bárki elkezdhet jógázni, olyan sokféle formája létezik, hogy mindenki meg tudja találni a neki valót, a fizikai állapotának megfelelőt. A lé­­nyeg, hogy odafigyeléssel, az egyéni képességekhez illeszkedő opciókkal végezzük a gyakorlatokat. Odafigyelünk a helyes pózok megtartására, koncentrálunk a testünkre, a bennünk zajló folyamatokra, ami az egész személyiségünkre, fizikai és szellemi fejlődésünkre hatással van. Az elmúlt években megtanultam: a jóga egy egész életen át tartó utazás. Képzettebb leszek, de a tanulás tovább tart, addig, amíg képes vagyok befogadni új dolgokat, és mind mélyebben megismerni, fejleszteni önmagam.