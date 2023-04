Győr

GASZTRO

Gyirmóti Halászléfőző Verseny

05. 01., hétfő, 8.00

Aranyhal Szabadidőközpont

11. alkalommal rendezik meg a halászléfőző versenyt, melyre mindenkit szeretettel várnak. A részvétel díjtalan. A főzőverseny 8 órától veszi kezdetét színes programokat kínálva.

8.00 A rendezvény kezdete, tárogatózás a tó körül. Nótaszó: Lukács Tímea és Sebestyén Tamás, kísér Greznár Zoltán prímás és zenekara.

9.30 Gyerekprogramok: ugrálóvár, pónilovagoltatás. 10.00 Kisvonatozás a rendezvény helyszínén. 12.00 Aranyhal étterem – halászléfőzés 500 literes kondérban. 12.30 A Győri Obsitos Nosztalgia Dalárda műsora. 13.30 Somlói Borlovagok – borlovagavatás. 14.30 A verseny eredményhirdetése. 15.00 Magyar retró dallamok.

CSALÁDI

Városrészi nap – Marcalváros I.

04. 30., vasárnap, 15.00

Cirkusztér (PÁGISZ-iskola melletti zöldterület)

Program:

15.00 Programnyitás 15.10 Nem csak a 20 éveseké a világ! – Schupp Gabriella, Kulánda Anita, Taķács Roland 17.00 Apacuka 18.20 Gerry Harpo & Barney Moore bluesduó 19.30 Hősök

Egyéb programok: arcfestés, csúszdás légvárak, kézműves-foglalkozások, népi fajátékok, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság programja.

IRODALOM

Kortárs irodalmi esték

04. 28., péntek, 19.00

Központi Könyvtár felnőtt-olvasószolgálata (Herman Ottó u. 22. I. emelet)

Folytatódik a Kortárs irodalmi estek programsorozat. Vendég Kemény Zsófi magyar költő, író, forgatókönyvíró, ismert slammer, aki Sophie Hard néven rapperként is tevékenykedik. Az írónővel Horváth Panna, a Pocket könyvek PR-munkatársa beszélget.

A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött! Regisztrálni csak teljes névvel, a [email protected] e-mail-címen lehet.

EGÉSZSÉG

Cukorbetegek klubja

04. 28., péntek, 15.00

Kereskedelmi és iparkamara (Szent István út 10/A)

A Győr-Moson-Sopron Megyei Diabetes Egyesület Győri Cukorbetegek Klubjának találkozója.

A foglalkozás témái: A mozgás fontossága a cukorbetegeknél. Torna gyakorlati bemutató.

A tavaszi programok megbeszélése.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Egészség-Piac

04. 28., péntek, 15.00–18.00

József Attila Művelődési Ház (Móra Ferenc tér 1.).

15.00 Köszöntőt mond Hajszán Gyula önkormányzati képviselő.

Vércukor- és koleszterinszint-mérés, prosztata- (PSA-) vizsgálat (egy csepp vérből), hallásvizsgálat, bőrgyógyászat – anyajegyszűrés, csontsűrűség-vizsgálat, perifériás erek vizsgálata – boka-, karindex mérésével, látásellenőrzés.

Tanácsadás, életmódprogramok:

Dietetikus tanácsadás Bénes-Molnár Réka dietetikus tanácsaival.

Szétnyílt hasizom szűrése, tanácsadás Nyikes Fannival.

BMI- (testtömegösszetétel-) mérés, dohányzásról leszoktató stand – tanácsadás Gombás Zitával (EFI).

Gerinctorna 16 órától Mészáros Dávid (EFI) gyógytornásszal.

04. 29., szombat, 9.00–12.00

Bezerédj-kastély (Győri út 90.)

Lakossági egészségmegőrző programot rendeznek Egészség-Piac címmel. A programra látogatókat ingyenes szűrővizsgálatokkal, színes programokkal és tanácsadással várják a szervezők. A rendezvényre a belépés ingyenes.

Program:

9.30 Köszöntő. Köszöntőt mond: dr. Laczkovits-Takács Tímea önkormányzati képviselő, Szabó Jenő önkormányzati képviselő. 9.35 Ménfőcsanaki óvodások műsora. 10.00 Szeniorörömtánc. 10.20 A Wolf-K9 Kutyaiskola bemutatója. 10.30 3-1-2 – meridiántorna-bemutató.

Ingyenes szűrővizsgálatok: vércukorszint-, koleszterinszint-mérés, PSA- (prosztatavizsgálat egy csepp vérből), hallásvizsgálat, bőrgyógyászati tanácsadás, anyajegyvizsgálat, BMI- (testtömegindex-) mérés, csontsűrűség-vizsgálat, érszűkületmérés, látásvizsgálat.

Egyéb programok: idősgondozás-tanácsadás, testösszetétel-elemzés, számítógépes arcbőrelemzés, bőrszakértői tanácsadás, szájhigiéniai tanácsadás.

GYEREK

Készítsünk robotot!

04. 28., péntek, 16.00, 16.45

Kisfaludy Károly Könyvtár Gyermekkuckója (Baross út 4. I. emelet) A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtárának Gyermekkuckója újabb programmal várja a lurkókat. A gyermekek ezúttal robotot készíthetnek. A foglalkozás díjtalan, de regisztrációhoz kötött! Bejelentkezni az [email protected] e-mail-címen vagy a 96/328-022-es telefonszámon lehetséges a 2-es melléken.

EGYÉB

52. Nemzetközi Éremgyűjtő Találkozó

04. 30., vasárnap, 8.00–13.00 Veres Péter Mezőgazdasági Szakközép- és Szakképző Iskola (Régi Veszprémi út 1–3.)

Fém- és papírpénzek, kitüntetések, érmék és plakettek, jelvények, régi képeslapok, bélyegek, metszetek, részvények, telefonkártyák, egyéb régiségek cseréje, adásvétele. Díjtalan árbecslés – szaktanácsadás. A látogatók számára a belépés díjtalan.

Écs

SÉTA

Erdőtúra pincétől pincéig

04. 29., szombat, 13.00

Lendvai-pince (Öreg utca 3.)

A Győri Ipartestület és a Ring Sportegyesület szervezésében. Gyülekező: Lendvai-pince.

Túraindulás: 14 órakor a haranglábtól.

14.30-kor érkezés a Lila-hegyi kilátóhoz Nyúlon, ott Szűcs Mihály, a hely szakértője tájékoztatót tart a környékről.

Végállomás: Sós-pincészet, Nyúl, a túraútvonal kb. 6 km, a kiindulási pontra visszaszállítják azokat, akik igénylik.

A túra ingyenes, csak a fogyasztás fizetendő.

19 órakor a pincészetben borkóstolós vacsora. Díja 5000 Ft, a részvétel korlátozott, jelentkezni kell!

A következőket tartalmazza: hideg paraszttál, ötfajta nyúli bor kóstolása, Szűcs Mihály előadása a hungarikumokról, korlátlan borfogyasztás, csoportos ének, nóta.

Jelentkezés: Szalai János, Écs, 06-20/559-4478.

Fertőd

Dumaszínház

04. 28., péntek, 18.00

Kulturális és Szolgáltató Központ (Fertőd, Bartók Béla u. 5.)

Ráskó Eszter önálló estje Tirpák Madonna címmel. Jegyek a dumaszinhaz.jegy.hu oldalon kaphatók, valamint az Interticket országos jegyirodáiban.

Pér

CSALÁDI

Lovastalálkozó

04. 29–30., szombat-vasárnap, 8.00

Focipálya

04. 29., szombat

8.00 Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szabadidős Bajnokság, I. forduló.

04. 30., vasárnap

8.00–13.00 Ob minősítő bajnoki forduló, Győr-Moson-Sopron vármegyei fogathajtó verseny, Can C, Can D kategória.

A kétnapos rendezvényen a látogatókat vattacukor, édességpult és egyéb finomságok várják. A verseny alatt büfé is üzemel.

Tombolahúzás mindkét napon délután, sok nyereménnyel!

Sopron

KIÁLLÍTÁS

Fidelissimart

04. 28., péntek, 18.00

Torony Galéria (Szent György u. 14.)

Soproni képző- és iparművészek kiállítása. Edőcs Márta üvegművész, Gáspárdy Tibor festőművész, Gerencsér Pán Tamás grafikusművész, Kovács-Gombos Gábor festőművész, Kovács-Gombos Dávid festőművész, Magyar Mónika grafikusművész, Nagy Máté éremművész, Sulyok Gabriella grafikusművész és Szőcs Géza grafikusművész alkotásai.

A tárlatot megnyitja Mácsadi Orsolya művészettörténész.

A kiállítás megtekinthető 04. 29–30-án 10–18 óra között; 04. 31–05. 12-ig, hétfőtől csütörtökig 15–18 óra között.

Sokorópátka

EGYÉB

Sokorópátkai Boszorkány Tanya

04. 30., vasárnap, 16.00–22.00

Sokorópátka, Kőhányás pihenő

Idén először találkozhatnak a környék boszorkányai, javasasszonyai, banyái a sokorópátkai Kőhányáson.

Vendég boszorkány: Kollányi Zsuzsi.

Várnak mindenkit sok szeretettel!