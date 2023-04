Hatalmas érdeklődésnek ör­vend a SopronFest, ugyanis már a fesztivál kezdete előtt elfogytak a bérletek és a szombati napijegyek, valamint a vasárnapi belépők is elkeltek. A pénteki kapunyitásra már érkeztek a fesztiválozók nemcsak a városból, hanem többek között Szombathelyről és Kőszegről is. – A helyszín nagyon tetszik, főként a nagyszínpad és a sátor, de az elrendezés és a világítás is hangulatos lett. Vas megyéből érkeztünk a fesztiválra, főként az előadók miatt. Lehet, hogy az időjárás nem lesz kegyes, de egyelőre azt látjuk, hogy családias a hangulat – osztotta meg az első benyomásait Németh Henrietta és Vass Júlia. Hozzátették, a buli előtt megnézték a Liszt-központban Kiss Tibi kiállítását is.