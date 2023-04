Június 16-tól augusztus 31-ig 11 héten át kell megoldani, hogy amíg a szülők dolgoznak, hogy a gyerekre is vigyázzon valaki.

Nehéz megszervezni, hogyan teljen a nyár

– A férjem szülei és az én szüleim sem élnek már –mondja Kovács Patrícia kétgyermekes édesanya. – A gyerekek nyáron két táborba szoktak menni, mi fejenként 3–3 hét szabadságot veszünk ki, amiből egy hetet töltünk együtt, tehát öt hetet tudunk így lefedni. A táborokkal együtt ez hét hét, marad még négy. Tavaly úgy akartuk ezt áthidalni, hogy amíg szabadságon voltam, elvállaltam mások gyerekeinek felügyeletét is, a szívesség azonban viszonzatlan maradt. Betegnek hazudtam a gyerekeimet és itthon maradtam velük. Kockázatos volt, de nem tudtunk hirtelen mást kitalálni. Szabadságot már nem tudtam kivenni. Néztük az idei táborokat, de a mi pénztárcánkhoz borzasztóan drágák, maradunk az egy-egy hét tábornál, többet nem tudunk kifizetni. A fizetéseink sajnos nem emelkedtek együtt az árakkal, csak a kiadásaink.

Ragaszkodnak a minőséghez

Körülnéztünk mi is a kínálatok között. A tematikus táborok között nem ritka, hogy idén a tavalyi ár dupláját kérik a szervezők. A győri gyerekek ebben az évben is az önkormányzat által támogatott áron mehetnek Győrújbarátra táborozni, de a tavalyi 3945 forintos napidíj helyett idén 7690 forintot kell fizetniük a győri szülőknek. Ha máshonnan érkezik a gyerek, az ő napidíja 10.519 forintra emelkedett.

– A turnusaink java betelt, már csak augusztusra vannak helyek – mondta Fehérné Bocska Erzsébet, a győrújbaráti Győri Gyermektábor igazgatója. – Minden drágult, így mi is kénytelenek voltunk árat emelni, de a szolgáltatás és a programok színvonalából nem engedünk.

A Taeg Zrt. Sopronban idén először szervez ottalvós tábort, az egy hét 69.900 forintba fog kerülni. – A napközis táboraink a tavalyi 39.900 forintról 43.900 forintra emelkedtek, ez 10 százalékos áremelést jelent – mondta a Kisalföld megkeresésére dr. Takács Viktor erdei- iskola-vezető.

– Az érdeklődés ugyanolyan, mint tavaly, már van olyan turnusunk, ami betelt. Azt ugyan nem tudhatjuk, hogy a nyárra hogyan fognak alakulni az élelmiszerárak, de ennél többet nem akartunk emelni a tábor díján.

Az élmény idén nyáron sem maradhat el, de egy kicsit többe fog kerülni. Fotó: Lang Róbert/Mediaworks

A napközis táborokat keresik

Mosonmagyaróvár egyelőre nem hirdette meg a szokásos táborait, érdeklődtünk a Futuránál és a család- és gyermekjóléti szolgálatnál is, de semmi konkrétumot nem tudtak még mondani. Az ingyenes iskolai Erzsébet-táborokra idén is jelentkezhetnek az iskolák, a bentlakásosok mellett a napközis táborokat is meghirdették már.

A szülőknek tehát nincs egyszerű dolguk a nyaruk megszervezésével, holott a munkáltatók már szeretnék tudni, ki, mikor fog szabadságra menni. Ezért is népszerűek azok a táborszervezők, akik az egész nyarat lefedik, akár párhuzamosan több különféle táborral. Ezek közül is a napközis táborokat részesítik előnyben, ahova munka előtt el tudják vinni a gyerekeket, délután pedig felveszik őket.

A győri Generációk Háza táborai megszervezésénél mindig ügyel arra, hogy ne ütközzenek az ingyenes táborokkal, amiket általában rögtön a tanév végén szerveznek meg az iskolák. Az intézmény felújítás miatt jelenleg még zárva van, de a honlapon már hirdetik a nagy sikerű építő játszóteret, most is figyelve a csúsztatott kezdésre. Ez idén 30.000 forintba fog kerülni egy hétre, a tavalyi 25.000 forinton nem sokat emeltek ők sem. A napközis táborokat is hirdetik már a legkülönfélébb témakörökben.