Az ember szociális lény és már bizonyították, hogy a szociális kapcsolatok hiánya az éhséghez hasonló sóvárgást vált ki az agyban. Az inger hatására kezdünk el újból kapcsolatot felvenni embertársainkkal.

A szociális homeosztázis elve ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy a szociális kapcsolatok iránti igényt egy speciális homeosztatikus rendszer szabályozza autonóm módon. Arról azonban keveset tudunk, hogy milyen lélektani hatást vált ki, ha hosszú időn keresztül nincs kihez szólnunk - írta a viennaoffices.hu.

Ezért bír nagy jelentőséggel a Bécsi Egyetemen Giorgia Silani vezetésével végzett kutatás, amelynek eredményei arra utalnak, hogy az emberek alacsony energiaszinttel reagálnak a szociális kapcsolatok hiányára. A kísérletet laborban is elvégezték, valamint egy, a pandémia alatt végzett kutatás eredményeivel is összehasonlították. Mindkét esetben feltűnő hasonlóságot figyeltek meg a szociális izoláció és a táplálékmegvonás hatásai között: a tesztalanyok mindkét esetben az energiaszintjük csökkenéséről és egyre növekvő fáradtságérzésről számoltak be, noha a szocális kapcsolatok hiánya esetén szó sincs konkrét energiavesztésről, míg ételmegvonás esetén igen.

A kutatók ebből arra következtetnek, hogy az alacsony energiaszint a szervezet homeosztatikus reakciója a szociális kapcsolatok hiányára és további, káros hatások előjele lehet hosszan tartó szociális izoláció esetén. A tanulmányból az is kiderült, hogy a környezeti tényezők és a személyiségjegyek befolyásolják, mennyire fárasztónak éli meg valaki az egyedüllétet. Így a következő kutatás célja, hogy meg tudják határozni, kikre van különösen rossz hatással, ha hosszú időn keresztül nincs senki a közelükben, akihez egy szót szólhatnának.