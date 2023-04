A rajkai festőművész egyébként tájképek mellett csend­életeket is fest. A Cserhát Művészkör tagja már több közös tárlaton is szerepelt alkotásaival, így például a győri Zichy-palotában és a budapesti bazilikában is volt már kiállított munkája. Második önálló kiállítására akvarell-, pasztell-, olajfestményeket is elhozott a nagyközönség elé, illetve több textilképet, de kollázstechnikával is alkotott. Sokan textilszobrai által is ismerik: ezúttal főként mesefigurákat állított ki, de láthatjuk Mátyás királyt és egy betlehemet is, vagy kutyákat papírmaséból.

– Hatalmas motiváció és boldogság számomra az a sok elismerés, amit kaptam a kiállításom kapcsán. Megfogalmazódott egy képzés ötlete is, hiszen szívesen átadom a tudásomat másoknak: az érdeklődőket bevezetném a különböző technikákba, várom a rajkai és a környékbeli érdeklődőket – emelte ki a festőművész.

Váradi Viola, a Rajka Faluház vezetője arról beszélt, örülnek, hogy vannak helyi alkotók, akiknek lehetőséget tudnak biztosítani a bemutatkozásra. A tárlatot már sokan látták, van, aki vissza is tér. Szerdán 13–18, csütörtökön és pénteken 9–15 óra között még lehetőség nyílik megtekinteni.