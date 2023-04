– Gyermekkoromban sokszor mondták, hogy koravén a gondolkodásom – meséli Szikszai Andrea, aki egy önismereti út részeként jutott el intelligenciája teszteléséig előbb online, majd a maximális pontszám elérése után személyesen is.

Jól jön a visszajelzés

„Régóta foglalkoztat, hogy ki vagyok én, mik az erősségeim, amikre építhetek. Kutatom a gyökereimet is, hogy mi van abban a képzeletbeli tarisznyában és majd mit tudok átadni a gyerekeimnek. Láttam, hogy lesz Győrben is lehetőség belevágni a megmérettetésbe, ezért elmentem.”

IQ-tesztje a legjobb két százalékba sorolta, így jogosulttá vált a Mensa HungarIQa tagságára. Férje nagyon büszke rá. „Nyilván ettől az ember nem fogja megálmodni a rák ellenszerét és nem hozza el a világbékét, sőt, igazgatóvá sem tesz, de a gondolkodásom, a problémamegoldásom más, és jól jön erről a visszajelzés. Ráadásul országosan, vagy akár a helyi tagsággal is lehet közösségbe járni.”

Előny és hátrány az ész

A Győri Bornapok és más kitelepülések alkalmával találkozhattak már olvasóink a Győr környéki Mensa-tagokkal, de régiónk agyasai saját örömükre is összejárnak. Négy éve a Mensa tagja Apjokné Nagy Eszter, aki februárban vette át az ArrabonIQa – Mensa HungarIQa Győr csoport vezetését Dömötör Gábortól.

– Reméljük, hogy minél többen vágynak ebbe a közösségbe. Közvetlen a viszony a csapaton belül, mindenki mindenkit tegez. Szeretnénk felrázni kicsit a közösségi életet több rendezvénnyel, személyes találkozókkal, mert a vírusidőszak bezárása még érezteti a hatását.

A programok és a jó kapcsolati háló mellett kedvezmények is motiválják a csoportban való részvételt. Ugyanakkor Eszter őszintén elmondja, nem minden helyzetben segíti az előmenetelt, ha átlagon felül teljesít valaki.

– Egyszer munkahelyet szerettem volna váltani, és sokáig kerestem. Volt, ahol előnyként könyvelték el a Mensa-tagságom, volt, ahol viszont kimondott hátrányt jelentett: még helyben is csináltattak velem tesztet, és egyből el is küldtek, amikor az átlag felett teljesítettem. A vezetőség nem szerette volna, hogy náluk okosabbak is legyenek a munkaközösségben.

Az olvasás és a játék a kulcs

Eszter szerint nem lehet beskatulyázni a tagokat: rengeteg különféle érdeklődési területtel és hobbival rendelkeznek. Mindössze két közös vonást talál azok között, akik meghaladják az átlagintelligencia-szintet. „Az olvasás szeretete összeköt bennünket és a társasjátékok kedvelése. Főleg a stratégiai játékok, a csoporttagok sokszor még a tatabányai tagokhoz is átjárnak társasozni.” E kettőt meri ezért ajánlani azoknak a szülőknek, akik szeretnék, hogy gyermekük is minél okosabb legyen. – Az olvasás szeretete és rendszeressége, valamint a játék bizonyítottan fejleszti az intelligenciát.

A legutóbbi győri Mensa-teszt-íráson Dede György, a Mensa HungarIQa sajtófelelőse tájékoztatása szerint 38-an vettek részt, ez a városnak és vonzáskörzetének néhány tízezrelékét jelenti, így az alacsony szám egyelőre nem teszi lehetővé az adatok városok közötti vagy országos viszonylatú összehasonlítását.

Jó a tesztírók önértékelése

A Mensa felvételi tesztje egyetlen paramétert vizsgál: a tesztírók fluid intelligenciahányadosát, mely azt mutatja meg, hogyan értjük meg és hasznosítjuk az új információkat, vagyis az újszerű feladathelyzetekben nyújtott teljesítményt méri.

– A Mensa 30 éves története alatt stabilan 53–59 százalék között érik el a tesztelők a felső két százalékot. Ebből azonban csak egyetlen dolog következik: jó a tesztíróink önértékelése, így már az IQ-teszteken is átlagosan magasabb intelligenciájúak vesznek részt. Jelenleg 172 Győr-Moson-Sopron vármegyei Mensa-tagot tartunk nyilván – ez a kb. 4600 fős országos tagság 3,7 százalékát jelenti. A lakosságarányhoz képest jóval erősebb a budapesti taglétszám, amin szeretnénk változtatni, többek között ezért is szervezünk országszerte publikus intelligencia-rendezvénysorozatot, úgynevezett IQ-napokat.

Sopronba szeptemberben érkezik meg az egyesület fennállásának 30. évét is ünneplő, előadásokkal, logikai és társasjátékokkal gazdagított rendezvénysorozat, Győrben pedig májusban lesz lehetőség tesztelni.