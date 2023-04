Az éghajlatváltozás miatt egyre több kihívással kell szembenézniük a mezőgazdasági termelőknek, kertészettel foglalkozóknak. Nem lehet sikeresen alkalmazni ma már a régi, jól bevált módszereket. Így aztán nem a szokásos, hanem a jövőbe mutató megoldásokról szólt a Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesülete által szervezett „Rovarok és vadvirágos gyepek” című szakmai napja kedden délután a városháza nagytermében, amit Radnóti Ákos alpolgármester nyitott meg.

Az utóbbi időben egyre többet hallani arról, hogy nem elég, ha nem fagy el a gyümölcsfák virága, az is szükséges, hogy legyenek rovarok, akik meg is tudják porozni. Nemcsak a környezet és természetvédelem fontos tehát, hanem a növények és a rovarok kapcsolatára való odafigyelés is. Az előadók e téma több oldalát boncolgatták. A témára még visszatérünk.