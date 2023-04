Egyedi úthálózat a kopjafán

A Kós Károly-díjas építészen nem múlott semmi a klasszikus helyi értékek megóvásában, rengeteget tett a 2009 óta műemléki jelentőségű 62 lakóház, 405 lakás megőrzéséért és aktív napjainkban is.

„A szüleim is itt éltek, s a sors úgy akarta, hogy én is velejéig gyárvárosi legyek. A Fiala Gézának mementót állító oszlop gondolata éveken át érlelődött bennem. A mostani időpont nem a véletlen számlájára írható, most tavasszal ugyanis Fiala Géza halálának 70. jubileumi évfordulójára emlékezünk” – kezdte Harsányi Attila. A több mint két és fél méter magas, faragott kopjafát saját telkén betonalaphoz rögzítette a gyárvárosi építész; az emlékmű jól látható a Klapka utca járdájáról. „A fehérre festett motívumok közül az elsőn a Wekerle-telep jellegzetes úthálózata látható, míg a többi négyen felfedezhetők faragott gerendavégek és ajtószellőzőt ábrázoló motívumok is” – mondta a lokálpatrióta építész.

Harsányi Attila a több mint két és fél méteres faragott kopjafával, amelyet Fiala Géza emlékére helyezett el a gyárvárosi Klapka utcában.

Fotós: Rákóczy Ádám

A Wekerle-telepről Gyárvárosba

Érdemes összegyűjtenünk a kapcsolódási pontokat, amelyek örökre összefonódnak a győri városrészben és Fiala Géza életművében. Gyárváros a századfordulós budapesti Wekerle-telep mintájára munkáslakótelepként épült az első világháború puskaporos esztendőiben, 1915 és 1917 között.

Már a fővárosi Wekerle-telep tervezői között feltűnt Fiala; a kor legjobb építészei dolgoztak csapatban a „projekten”, többek közt Kós Károly is. Fiala Géza a Wekerle-telepen sikeresen végzett ellenőrzési és vezetési feladataival tette le a névjegyét a szakmában, majd megbízást kapott a gyárvárosi munkástelep tervezésére.