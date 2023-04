Ebben az időszakban a jól megtervezett játékoknak köszönhetően jelentősen nő a szolgáltatók bevétele. A külföldi példák mellett, egyre több professzionális eseményt szerveznek a Balatonon is, mindez jót tesz a régió turisztikai forgalmának.

Joe Biden is megirigyelhetné a balatoni húsvéti kincsvadászatokat

1878 óta minden év Húsvét hétfőjén 35.000 szerencsés szülő, gyermek gyűlik össze a Fehér Ház gyepén, hogy mesét hallgasson, játsszon, tojást gurítson. Hasonló élményben lehet részük azoknak a magyar családoknak is, akik ellátogatnak a Balatonra a húsvéti hosszú hétvégén. Szinte nincs olyan település, ahol ne tartanának tojáskereső programot. Éskovács Péter, a turisztikai tanácsadó becslése szerint, ha egy család minden balatoni helyszínre el tudna látogatni egyszerre, akkor sem tudna annyi tojást, csokoládét, stb. összeszedni, mint azok, akik az amerikai nyuszi rendezvényére utaznak el. Ennek ellenére a Balatonra érkező turistáknak legalább akkora élményt okozhat a húsvéti kirándulás, mint az amerikaiaknak. "Ennek oka, hogy a Fehér Ház előtti terület nagyon impozáns, de a tiszta levegő, a zsúfoltság nélküli természeti környezet, a barátságos vendéglátás, a közbiztonság arra felé egészen mást jelent, mint a Balaton partján. Éppen ezért a Biden adminisztráció szakemberei is megirigyelhetnék a magyar húsvéti eseményeket." - mondta Éskovács Péter.

Hol lesz a legizgalmasabb rendezvény?

Mint mondta, legizgalmasabb balatoni családi rendezvények egyikét Balatonföldváron tartják majd, itt három napot át kereshetik a gyerekek és szüleik a különböző ajándékokat. (Az esemény neve: Húsvéti kalandok Kőröshegytől Balatonföldvárig. Ideje: április 8-10.) A földváriak arra számítanak, hogy húsvétkor sokan kerékpárral járják körbe azokat a vállalkozókat, akik ebben az időszakban már nyitva vannak. Az esemény közösségi oldalán megtalálhatóak azok az éttermek, kávézós, stb, akik húsvéti különlegességgel várják a vendégeket. Minden hely környékén ajándékokra, tojásokra is vadászhatnak a gyerekek és szüleik. A sok csokoládé mellett, olyan kuponokat is elrejtenek a szervezők, amelyeket a környék éttermeiben, bisztróiban válthatnak be a szerencsés megtalálók. Ezzel az akcióval egymást is szeretnék ajánlani a Balatonföldvár környékén már tavasszal is nyitva tartó vendéglátók.

Éskovàcs Péter - Fotó: Cs.M.

Több ezer látogatót várnak Siófokra is, ahol a profi sport találkozik a minőségi kulinaritással és a családi programok kínálatával. A VI. Tojás-, és nyúlfutamot a Balatuning Egyesület szervezi húsvét vasárnapján (április 9.). Ezen a családi futóversenyen a profik mellett, a legkisebbek akár kerékpárral, görkorival vagy rollerrel kísérhetik szüleiket a futáson. Sőt, akár kutyájukat is benevezhetik a nyúlfutamra.

Rengeteg tojást rejtenek el Tihanyban is, a Húsvéti nyuszi-buli és tojástánc (április 8 -10) elnevezésű eseményen. Ugyanebben az időszakban Magyar Húsvéti Hagyományok címmel családi programot tartanak Balatonfűzfőn. Itt azok a túrázni és játszani szerető családok, akik végig járjak a kb 1,5 km-es túrát, és átesnek a próbákon, azokat különböző kedvezmény kuponokkal (éttermek, kalandpark…stb) ajándékozzák meg. Héviz belvárosában is rengeteg tojást rejtenek el a szervezők a Húsvéti Forgatag (április 7-10.) keretében. E mellett, még legalább tíz-tizenkét helyszínen tartanak tojásvadászatot. Többek között a nyolc éve létrehozott balatoni mesehős, Füred Kapitány is tart majd kincsvadászatokat több településen. A turisztikai szakemberek által megálmodott mesefigura ötletét egyébként éppen a Fehér Házban megtartott korábbi tojásvadászat adta. A szervezők arra jöttek rá, hogy meglehetősen kevés a Balaton partján az igazán izgalmas gyerekprogram, még a tavaszi, nyári időszakban is. Ezért autós cégek, pénzintézetek, élelmiszeripari vállalkozások szponzorációjának segítségével kezdték el szervezni Füred Kapitány kincsvadászatait, amelyet már sok helyi turisztikai szervezet is másol, több kevesebb sikerrel.

Vigyázat, másolják Füred Kapitányt!

Az évente mintegy ötezer gyereket és szülőt megmozgató Füred Kapitány - projekt szervezője elmondta, kimondottan örülnek annak, hogy egyes települések turisztikai szakemberei átvették már a balatoni mesehős nevével fémjelzett kincsvadászat tematikáját. Ezek közül viszont csak azok sikeresek, amelyeket szívvel - lélekkel, gyerek- és szűlőbarát módon szerveznek meg. Éskovács Péter szerint azok a gyerekprogramok a legsikeresebbek, ahol külsős reklámszakemberekkel, profi grafikusokkal, újságírókkal és nem utolsósorban a gyermeki fejlődéslélektant jól ismerő pedagógusokkal is kooperálnak a helyi döntéshozók eseményeik megfinanszírozása előtt.

Van, ahol "aranytojást" is kereshetnek a felnőttek

A profi, jól megszervezett kincsvadászatra nem csak a Biden adminisztráció húsvéti eseménye jó példa. Ausztráliában, Melbourneben, 2007 óta minden húsvétkor 400.000 (!) tojást rejtenek el a világ egyik legnagyobb csokoládégyártójának jóvoltából. Franciaországban már a XVIII. században is szerveztek tojásvadászatokat, van olyan kastély, ahol nem csak a gyerekeknek kínálnak húsvéti programokat, hanem a felnőttek is szórakozhatnak az ilyen jellegű vadászatokon. Aki például megtalálja Château Vaux-le-Vicomt parkjában az "aranytojást", amelyet 80.000 (!) csokitojás közé rejtenek el, az egy nem minden napi családi vacsorán is részt vehet. A francia eseményen kimondottan figyelnek a gyermekek életkori sajátosságaira, egészen más jellegű feladatokat kell megoldaniuk a 1-5 és a 6-12 éves gyerekeknek, miközben a tinédzserek és felnőttek is jól mulathatnak kastélyparkban. A szervezők együttműködnek híres művészekkel is, akiknek óriási, festett tojásait kiállítják az impozáns épület báltermében. Mindemellett jó kapcsolatokat ápolnak az újságírókkal és turisztikai szakemberekkel is, ennek köszönhetően kimondottan nagy sajtóvisszhangja van az eseménynek nemzetközi szinten is - tette hozzá Éskovács Péter.