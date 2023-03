Aki végigsétál Győrben a Szabolcska Mihály utcán, sok ház előtt szépen gondozott virágoskertet láthat a négyemeletes házak előtt. Ezek egyikét Bella László gondozza, immár 19 éve. Agyagosszergényről költöztek Kapuvárra, ahol László tűzoltóként felesége pedig óvódai dajkaként dolgozott. „Amikor nyugdíjasok lettünk, jöttünk a gyerekek után” – mondják Győrbe költözésükről.

Amikor beköltöztek, csak egy gaztenger volt a ház előtt - mesélték. „A vakondtúrásokből gyűjtöttem össze, és hordtam ide a jó földet, aztán vásároltunk zsákos földet is” – idézte fel a kezdeteket Bella László, aki büszkén mutat körbe a kis „kertjén”, ahová éjszakánként még egy süni is rendszeresen ellátogat, egy kis innivalóért.

Mint megtudtuk, minden növényt maguk szereztek be. László maga nyírja a ház előtti sövényt, ülteti, gondozza a növényeket. „Én találom ki, hogy mi hová kerüljön, de aztán Laci úgyis megy a saját feje után” – monda nevetve Bella Lászlóné.

Az alig néhány négyzetméteres, szépen gondozott virágágyásokban most tavaszi virágok – tulipánok, nárciszok, jácintok – nyílnak, ami mellett egy óriási rozmaring bokor díszlik, de László nagyon büszke a magról ültetett barackfára is, ami két éve termett először. Ez a kis fa, most húsvéti tojásfává változott.

„Negyven tojást fújtam ki, és festettem le körömlakkal, hogy feldíszíthessem velük a fát” – mondta el László.

Bella László örömmel teszi szebbé az utcát. Az teszi boldoggá, ha megállnak az emberek és megcsodálják a virágait.

A növények gondozása mellett, sok egyéb hasznos dologgal is igyekszik az itt élők számára rendezettebb, kényelmesebb környezetet biztosítani: saját készítésű csikkgyűjtőt állított fel, hogy a dohányosok ne szemeteljék tele a kaput, kapaszkodót szerelt a bejárathoz, hogy az idősebbek, biztonságban jussanak fel a bejárat előtti lépcsőn és a biciklisekre is gondolt, nekik egy kerékpártatót készített, amelybe letámaszthatják a bringájukat a ház előtt.

„Örülünk neki, hogy szép a ház előtti terület és hogy az erre járók, főleg a gyerekek megállnak előtte és ők is gyönyörködnek benne” – zárta beszélgetésünket László. Hozzátette, bízik benne, hogy amikor ők már nem lesznek, a fiatalok átveszik majd tőle a stafétát.