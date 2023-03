A helyiek a rendezvény pontos eredetét is ismerik: a község főböllére évtizedeken keresztül a néhai Szalay Sándor bácsi volt. Amikor a „hivatalt” átadta utódjának, Tompa Attilának, egy nosztalgia-disznóöléssel emlékeztek meg róla a falubeliek. Így született a hagyomány. A disznót minden esetben valamelyik helyi gazda ajánlja fel.

Idén tizenöt csapat töltötte a kolbászt, köztük a felvidéki testvértelepülés, Nagymad küldöttsége is. Molnár Sándor vásárosfalui polgármester elmondta: hagyományos módszerekkel dolgozzák fel a sertést, reggelire például sült vért esznek a résztvevők, illetve resztelt májat. A zsűri díjazza az ízeket, de értékeli a külsőségeket is, és ajándékot kap minden böllércsoport. A napot közös uzsonna zárja – s megkóstolják egymás ételeit is.