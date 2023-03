Bencsik Tibor, a máriakálnoki kulturális bizottság elnöke érdeklődésünkre arról számolt be, hogy idén további programokkal is készülnek. A Kálnoki esték keretében havonta, különböző tematikával várják az érdeklődőket, július 29-én falunap, de fotókiállítás, szabadtéri mozi, októberben káposztanap, amatőr alkotók tárlata is lesz idén, valamint a négy adventi hétvégén is terveznek rendezvényeket.