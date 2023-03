Győr

Alma-koncert

03. 25., szombat, 15.00

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

Buda Gábor, a 25 évvel ezelőtt megalapított Alma együttes ötletgazdája, frontembere, énekese és zeneszerzője 2018 augusztusában új zenei alapokra helyezte az általa kialakított világzenei hangzást. Ekkor érkezett a zenekarba a kiváló basszusgitáros, Berkesi Alex, majd 2022-ben Mits Marci szaxofonos csatlakozott a csapathoz. Legsikeresebb daluk a Ma van a szülinapom. Olyan sikeres rajzfilmzenéket írtak, mint a Bogyó és Babóca sorozat, főcímdalt készítettek a Khumba, vagy a Manu, a fecske című 3D-s animációs rajzfilmekhez.

15.00 Kapunyitás

16.00 Alma-koncert (60 perces)

17.30 Kapuzárás

Jegyár: 4000 Ft. Jegyek Győrben, az Árkád Retróban és online az oneticket.hu oldalon vásárolható.

-----

Gyárvárosi zenés szombat

03. 25., szombat, 17.00

Mátyás tér

Március utolsó szombatján a tavaszt köszöntjük és egybekötjük egy csodálatos világnapi alkalommal, a színház világnapjával. Győr fantasztikus színházzal büszkélkedhet, a nemzeti színház színészeinek híre pedig egész Európát bejárja. 90 percen át hallhatóak lesznek a jobbnál jobb színházi darabok legnagyobb slágerei, legjobb jelenetei és olyan történetek, amelyeket csak azok ismernek, akik a színházi díszletek mögött élnek!

A program ingyenes.

-----

Városrész Nap

03. 25., szombat, 15.00

Bezerédj-kastély Művelődési Ház (Győri u. 90.)

Újabb állomásához érkezik a Városrész Nap programsorozata. Ez alkalommal Ménfőcsanak, és Gyirmót lakosait várják a Bezerédj-kastélyba.

Program:

15:00 Kapunyitás 16:00 Ringató foglalkozás Uray Timivel és Kovács Dettivel

17:00 Pörneczi Attila (musical előadás)

18:30 Muzsikás koncert

20:00 Mesics György és barátai zenekar (koncert és táncház)

Arcfestés, légvárak, kézműves foglalkozások, népi fajátékok, Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság programja.

-----

Fejezetek a győri színjátszás történetéből

03. 26., vasárnap, 15.00

Széchenyi tér, Mária-oszlop

A színjátszás első nyomai a XVII. századig nyúlnak vissza városunkban. A város első faszínháza 255 évvel ezelőtt, első kőszínháza 225 évvel ezelőtt épült. Új színházunk története csupán 45 éves. Ezeken a nyomokon indulunk egy kétórás sétára Győr belvárosában, hogy képet kapjunk, milyen út vezetett az iskoladrámák világától a csepűrágók világán át a színházi életbe és kik voltak az emlékezetes szereplői. Vendég: Kisbakonyiné Hollósi Emese színháztörténész.

Részvételi díj: 4500 Ft, nyugdíjas, diák, pedagógus: 3500 Ft.

Bejelentkezés: [email protected] vagy telefonon: +36-30/294-9174.

-----

Kézműves-foglalkozás

03. 24., péntek, 16.00 és 16.45

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér (Baross út 4.)

Kézműves-foglalkozás – Készítsünk húsvéti ajándék táskát!

A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztráció: +36-96/328-022/2-es mellék.

-----

Diabéteszklub

03.24., péntek, 15.00

Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ (Iparkamara, Szent István út 10/A)

A Győr-Moson-Sopron Megyei Diabates Egyesület Győri Cukorbetegek Klubja tart foglalkozást.

Sopron

Jazz & Bor

03. 25., szombat, 19.00

Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ

Minden, ami jazz, keverve mindennel, ami nem jazz! Könnyen befogadható, de izgalmas, szokványos, de formabontó. Jazz a jövőből a Seven Seconds in the Future zenekarral. A zenei improvizáció határait feszegető kollektíva munkamódszere leginkább élő komponálásnak hívható, míg az eredmény megtévesztően dalszerű. A kiváló koncerthangulat mellé tökéletes borokat kínál Bruckner Szilvia borász a Bruckner Borászattól.

Jegyár: 3000 Ft, mely tartalmaz egy kóstolópohár bort is. Jegyek válthatók a Liszt-központ jegyirodájában vagy online a prokultura.jegy.hu oldalán.

-----

Filharmónia: Könnyed vallomások

03. 24., péntek, 19.00

Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ

Az Anima Musicae Kamarazenekar koncertje. Közreműködik Balázs János – zongora.

Belépőjegy: 6400 HUF

-----

Hrabal születésnapi megemlékezés

03.28., kedd, 17.30

Soproni Serház

Hrabal Soproni Tisztelői idén is születésnapján emlékeznek meg a nagy cseh íróról. A cseh kultúra barátait várják a Soproni Serháznál található Hrabal emléktáblához (Terv utca eleje).

Mosonmagyaróvár

Bütykölő szakkör

03. 24., péntek, 17.00

Fehér Ló Közösségi Ház

Nyuszi- és csibefigurák készítése többféle technikával. A szakköri foglalkozásokon az anyagköltség: 800 Ft. Bővebb felvilágosítást Csonkáné Sörös Katalin szakkörvezető nyújt a 30/916-7664-es telefonszámon.

-----

15. Sütisütő verseny

03. 25., szombat, 14.00

Flesch-központ

A Nők a Városért Egyesület szeretettel várja a sütni szerető hölgyek és urak finomságait. Az elkészült süteményeket 14.30-tól várják a Flesch-központba. Az alkotásokat zsűri bírálja majd el szakképzett cukrász vezetésével. A versenyen összegyűlt támogatást az egyesület jótékony célra ajánlja fel. Tartós élelmiszereket vásárolnak rászoruló családok számára. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Pannonhalma

Tavaszköszöntő kézműves- és termelői vásár

03. 26., vasárnap, 10.00

Kézművesek Udvara (Tóthegy 57.)

Családias vásár szeretettel fűszerezve.

Mesejáték kicsiknek-nagyoknak 11 órakor.

Termelői finomságok, egyedi kézműves alkotások, kézműves-foglalkozások, népi játékok kicsiknek-nagyoknak. A kirakodóvásár mellett a gyerekeket arcfestés és kézműves-foglalkozás is várja.

Fertőd

Gyerekkoncert

03. 25., szombat, 11.00, 15.00

Kulturális és Szolgáltató Központ (9431 Fertőd, Bartók Béla u. 5.)

A Kicsi Gesztenye Klub A titokzatos mézrabló című műsora. Jegyek a jegy.kicsigesztenyeklub.hu oldalon kaphatók.

Jánossomorja

Dumaszínház

03. 24., péntek, 18.00

Balassi Bálint Művelődési ház (Óvári u. 1.)

Ráskó Eszter Tirpák Madonna című önálló estje. Jegyek elővételben a dumaszinhaz.jegy.hu oldalon kaphatók, valamint az Interticket országos jegyirodáiban.

Győrzámoly

Versmondó verseny

03.24., péntek, 14.00

Petőfi Sándor Általános Iskola

A győrzámolyi általános iskola és az önkormányzat versmondó versenyt szervez. A gyermekek négy kategóriában indulhatnak. Közös versmondásra is várnak, az alsósok és kísérőik a Füstbe ment terv című verset, míg a nagyobbak és kísérőik a Föltámadott a tengert mondhatják el együtt.

-----

II. Lendületnap

03.25., szombat, 10.00

Sportcsarnok

A "Fittzámoly" programsorozatban tartják a II. Lendületnapot szombaton. Lesz kendó-, zumba-, fit tight bemutató, az ovisokat, iskolásokat sorverseny várja, és bárki kipróbálhatja a gerinctornát is. Ingyenes szűréseken és állapotfelméréseken vehetnek részt az érdeklődők.

Győrújfalu

III. Győrújfalui Csiribiri kézműves és termelői piac

03.25., szombat 9.00-13.00

Sport büfé

Kézművesek, őstermelők mutatják be termékeiket a vendégeknek.

Felpéc

A vérző liliom – Film egy ballada utóéletéről

03. 24., péntek, 17.00

Hargitai Gusztáv Művelődési Ház (Dózsa György utca 2.)

A vérző liliom – Film egy ballada utóéletéről című film vetítése, melyet kerekasztal-beszélgetés követ. Vendégek: dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató, Tóth Aliz színművésznő és Géber József néprajzkutató.

Bogyoszló

Bach mindenkinek fesztivál

03. 25., 15.00 - 17.00

Szent Kozma és Damján Templom (Bogyoszló, Zrínyi utca)

A belépés ingyenes! A fesztivál ideje alatt adománygyűjtésre van lehetőség, a Bethesda Kórház Alapítvány számára. További információk ITT>>