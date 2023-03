A szervezők szeretnék kü­lönböző szemétszedő túrákon megtisztítani a kedvelt kirándulóhelyeket, ezenkívül az erdőjárás viselkedési szabályait megismertetni az emberekkel.

– Folyamatosan keletkeznek erdeinkben illegális szemétlerakók – mondta el Bene Zsolt, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. előadója.

Az akcióhoz csatlakozó Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. 34.900 hektár erdőt kezel a térségben. Mennyire szemetesek az erdők? – kérdeztük Bene Zsolt erdőgazdálkodási előadót.

– Állandóan keletkeznek erdeinkben illegális szemétlerakók. Sok helyen megszüntetjük, aztán újra létesülnek. Azt gondolhatnánk, hogy ha felhívjuk rá a figyelmet, akkor javul a helyzet, de sajnos átütő sikerről nem tudunk beszámolni – állapította meg.

– A hűtőgéptől a bútorokig minden megtalálható a szemétkupacokban. Sokszor a kertben keletkező hulladékot, a háztartási ételmaradékot is kihordják. A lebomló szerves hulladék tápanyag-felhalmozódást okoz, és olyan gyomok települnek ott meg, amik nem oda valók. Ezek olyan invazív növények is lehetnek, amelyek kiszorítják az eredeti vegetációt. Számos alkalommal veszélyes hulladékot is leraknak az erdőben. Ikrényben volt egy nagy lerakóhely, ahol közel 400 köbméter szemetet szedtünk össze. A szemetet a hulladéklerakókba szállítjuk, aminek a költségét nekünk kell kigazdálkodni. Sajnos ritkán fordul elő, hogy megtalálják a tetteseket – szögezte le a szakember, aki arról is beszélt, hogy a tavaszi időszak a legkedvezőbb a takarításhoz.

Erdőtakarítás, szemétszedés Gönyűn. A képen: Bene Zsolt a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. munkatársa.

Fotós: Csapó Balázs

– Most még a vegetációs időszak elején járunk, így látjuk, hol a szemét. A négy erdészetünk közül talán a ravazdiban kevésbé jellemző az illegális szemétlerakás, a többiben sajnos elég gyakori. Nagy az átmenő forgalom, itt megy az 1-es, a 85-ös főút. Ahonnan az emberek a főútról be tudnak menni az erdőbe, ott több a szemét is. A megoldás, hogy a hulladékudvarokba kell vinni a hulladékot, hiszen átveszik mindenkitől, aki fizeti a kommunális díjat. A turistáknak is felhívjuk a figyelmét arra, hogy amit el tudnak hozni az erdőbe a hátizsákban, azt haza is tudják vinni.

Áprilisban számos szemétszedő túra indul, melyekhez várják az önkéntesek csatlakozását.

Április 1.: Gönyű, Bőny, Győrság, Győrladamér, Brennberg.

Április 5.: Sopronkőhida, Szentmargitbányai út.

Április 15.: Győrszent­iván, Tölös utcai erdőrész.

Április 22.: Gönyű, Győrben Sziget és Pinnyéd városrészek határa.

A szervezett túrák mellett a kirándulókat arra buzdítják, hogy a következő egy hónapban a kirándulásokra egy zacskóval induljanak útnak, amelybe szedhetik a hulladékot. A túrák időpontjai a tavaszinagytakaritas.hu oldalon folyamatosan elérhetők.