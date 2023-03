Erre 25 intézmény adta be pályázatát, többek között a mosonmagyaróvári Fekete-iskola. Egyebek mellett sporteszközöket igényeltek, elsősorban görkorcsolyákat.

A civil szervezet gyűjtésbe kezdett, több mint harminc görkorcsolya gyűlt össze. Ezeket szerdán adták át sok labda mellett, köztük foci, kézi, ping-pong labdával.

Márkusné Hardi Gabriella intézményvezető szerint a sporteszközök nem csak a tanórákat segítik, hanem a családi napokon és egyéb rendezvényeken is használni tudják azokat. Továbbá azért is jók, mert testnevelés tagozat indítását is tervezik.

A gyerekek boldogan vették birtokba az eszközöket.