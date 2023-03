A csornai Hunyadi- iskola három pedagógiás tanulója vett részt a Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium által szervezett regionális szakfordító versenyen. Angol nyelvből Rigó Adrienn (11. C), német nyelvből Lang Annamária (10. C) és Orosz Luca (11. C) mérette meg magát. Luca kiváló teljesítményével 1. helyezést ért el (felkészítő tanára: Katonáné Midrics Csilla).