Az 1302. számú Márton Lajos Cserkészcsapat tavaly gyermekkeresztutat szervezett, ahol minden stációt maguk készítettek, s minden állomásnál a saját történetüket osztották meg a hallgatósággal. Ez volt a Wolf Pál Péter atyának szánt születésnapi ajándékuk.

– Amikor hatvanéves volt, írtunk neki hatvan imát, amit rajzokkal színesítettünk. Volt, hogy szerenádot adtunk gitárral, énekkel kísérve meglepetésszerűen. Minden évben próbálunk valami különlegeset adni, olyat, ami ránk emlékezteti. Idén egy terítőt hímeztünk közösen. A táborban a cserkészek saját kezűleg készítik el az oltárt: virágot gyűjtünk, gyertyát öntünk, magát az asztalt is mi építjük. A terítő egyben meghívó is a táborunkba, hogy ott mutasson be misét nekünk – mondta Szabó Luca Johanna örsvezető az augusztusra tervezett dunaszigeti összejövetelükről. – Az atya támogat bennünket, mi ezt ezekkel az ajándékokkal és a szeretetünkkel viszonozzuk – mondta Luca, aki hozzátette, idén mind csapatlétszámban, ami 20 tagot számlál, és felszerelésben is elértek oda, hogy önállóan is táborozhatnak.

Terveznek nyárnyitó portyát, kirándulásokat, örsi gyűléseket. Mind a lakó-, mind a közösségi programhoz való sátruk rendelkezésre áll, és a főzéshez is minden felszerelésük megvan a támogatóknak köszönhetően. Luca elmondása szerint a közösségük egyfajta biztos háttér a cserkészeknek, ahol mindenki önmaga lehet, megtanulják, hogy kell kiállni a másikért.

Wolf Pál Péter plébános úgy tekint az ajándékokra, mint egy atya, akinek gyermekei megemlékeznek a számára fontos időpontokról, amit szeretettel, kreativitással tesznek.

– Az Úristen gyengédségének tartom, hogy ezeknek a gyerekeknek és a mögöttük álló szülőknek a Jóisten a szívükbe adja, hogy olyat tegyenek, ami hiányzik a világból. Ez a legszebb kifejezése annak, hogy összetartozunk. Szerettem volna plébánosi életem elejétől, hogy legyenek cserkészeim. Hálásan gondolok a premontrei atyára, Szár Gyula Gergelyre, aki behozta Acsalagra a cserkészetet – mondta a plébános, akinek a települései közé tartozik Acsalag mellett Bősárkány, Maglóca, Földsziget és Hanságliget. A szolgálati körébe került immár Barbacs is, ahol házáldás során ismerkedett a település lakóival, mely – úgy véli – közelebb hozta az ott élőkhöz. Wolf atya egyébként mindegyik faluját nagy ajándéknak tartja.