Ezt ne hagyja ki! Ásó, kapa, nagy élmény

Tavasszal nyit Győr-Moson-Sopron megye első közösségi kertje – fotók a ménfőcsanaki parcelláról Élete alkonyán Bálint gazda is sokat népszerűsítette, hogy a lakótársak közösen, szívvel-lélekkel gondozzanak kerteket. A főváros után most szűkebb pátriánkba is megérkezik az első közösségi kert. Az ötletgazdákkal együtt tekintettük meg azt a ménfőcsanak