A szőlőtermesztésnek hagyományai vannak Kajárpécen. Régészeti tanulmányok tárták fel, hogy az egykori településen három villa is létezett a római korban, ahol szőlőtermesztéssel foglalkoztak. Emellett a bencés rend is nagy hangsúlyt fektetett a szőlőművelésre. Ez meghatározta a település szőlő- és gyümölcstermesztési kultúráját, mivel Kajár 900 éven keresztül bencés birtok volt. A hagyományok folytatódtak a községben, ahol ma is fedezhetünk fel borospincéket. Elsősorban a borvidékre jellemző fajták teremnek: rizling, cserszegi fűszeres, Irsai. És ott van az otelló is.

– Az otelló hivatalosan tiltott fajta Magyarországon, csak kiskertekben, parcellákban, zártkerti területeken művelhető saját használatra. Fontos, hogy idehaza kereskedelmi forgalomba nem hozható, még akkor sem, ha Ausztriában uhudler néven értékesítik, és Svájcban, valamint Olaszországban is kapható – mondta el lapunknak Laki György polgármester.

Az otelló direkt termő fajta, a tavaszi metszés alkalmával vágnak le egy vesszőt a szőlőről, amit aztán később elültetnek. Ebből sarjad a növény, ami a termést adja, nem kell beoltani. Permetezést sem igényel, biobor készíthető belőle.

A község 2007 óta szervez otelló borversenyt, ahol nemcsak a helyiek találkozhatnak, szinte az egész Dunántúlról, még a Felvidékről is érkeznek termelők.

Laki György polgármester szerint ezek az események azon túl, hogy közösségi programok, jó lehetőséget teremtenek a helyi borászoknak, hogy szakmai fortélyokat lessenek el egymástól és tapasztalatot cseréljenek.

Fotós: Rákóczy Ádám

– Az otelló termesztésének szeretete köti össze a résztvevőket. A versenyen olyan emberek találkoznak, akik szívvel-lélekkel művelik a szőlőjüket. Jót beszélgetnek, megkóstolják a másik termékét, a szakmai zsűri pedig dönt a helyezésekről. Volt olyan versenyünk, amelyen 117-féle bor mutatkozott be egyszerre. Díjazzuk idén is a Sokoró legjobb otellóját és Kajárpéc legjobb nedűjét is – tette hozzá az elöljáró.

Az önkormányzat célja, hogy összefogja a borászokat. A legközelebbi, március 11-i verseny emellett népszerűsíti a szőlőtermesztést, főleg a fiatalok körében.

A résztvevők nemcsak megmérettethetik magukat, de szakmai fortélyokat tanulhatnak egymástól, tapasztalatot szerezhetnek, tanulhatnak, fejlődhetnek.

Az otellónak köszönhetően számos gyümölcskereskedő rátalált már a dunántúli településre, Kajárpécre. Az ízes helyi szőlőfajtát piacokon értékesítik.