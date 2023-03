Néhány hete söpört végig a hír az iskolában: Benkő Vica leukémiás. A harmadikos kislány éppúgy kapta el az influenzát, mint sok más diák Győrságon, ám ő nem tért vissza úgy, mint a többiek. Szülei magas lázzal vitték újra a háziorvoshoz, néhány óra múlva pedig már Budapesten voltak rohammentővel.

Budapesten kimondták azt, amit egy szülő sem szeretne hallani. Vicánál akut leukémiát diagnosztizáltak. A kezdeti rémület után többen érdeklődtek: miben, hogyan tudnának segíteni a családnak.

Azonnal mozgósított

– Családtagként első kézből értesültem mindenről Vica édesanyjától, Benkő G. Katalintól – mondja Koródi Petra rádiós műsorvezető, az Oxygen Media munkatársa, aki egy településen él Vicáékkal. – Kati csak annyit mondott, hogy rengeteg vérre lesz szükség és valószínűleg sokáig. Nekem ennyi elég is volt ahhoz, hogy mozgósítsam az embereket. Hamar társakra találtam a szomszédos Győrságon, ahova Vica iskolába jár.

Hegedűsné Kollár Ilona, a Fiáth János Általános Iskola tagintézményének vezetője és két szülő csatlakozott Győrságról a szervezőkhöz. Mindkét település polgármestere azonnal felajánlotta a falubuszt arra az esetre, ha véradásra vinnének embereket. Később Pér is jelezte a részvételt, sőt, a véradások toborzásához a Pannonhalmi Egyházmegyei Karitász is csatlakozott.

– Vica nagyon lelkes kislány, minden programban részt vesz. Táncol, ugrókötelezik, énekel, szaval, minden feladatra az elsők között jelentkezik. A szülei ugyanilyenek, nincs iskolai rendezvény, amin ne vennének aktívan részt, legyen szó az udvar takarításáról vagy közös mézeskalács-készítésről, amelyet Vica anyukája, Kati tartott a gyerekeknek. Az, hogy ennyien segítenek, nekik köszönhető, hiszen sokan ismerik és szeretik a családot – mondja Hegedűsné Kollár Ilona.

Benkő Vica egy csupa szív cserfes kislány, aki tavaly azért vágatta le a haját, hogy másnak segítsen vele. Most érte szurkol mindenki.

Érkeznek a felajánlások

Az iskolából rengeteg támogató üzenetet, rajzot, fotót kapott a kislány. A vállalkozók, kézművesek sorra hordják neki az ajándékokat, a Mompreneurs – Győri Vállalkozó Nők közösségéből például majdnem negyvenen ajánlottak fel tombolanyereményt.

Vannak, akik magánemberként anyagilag támogatják a családot, az iskola alapítványán keresztül is próbálnak segíteni. Több településen kupakgyűjtésbe kezdtek, a szülői munkaközösség bálján a tombolajegyek árát ajánlották fel és támogató jegyeket lehet vásárolni.



Vica lelkesen ugrókötelezik a győrsági csapat indulása óta. Társai aggódva várják vissza.

A Sági Iskoláért Alapítvány az evangélikus egyházközséggel koncertet, a helyi sportolók sportnapot szerveznek. Pázmándfalun családi nappal egybekötött falukerülő túra és bál lesz, de az ötletek és a felajánlások folyamatosan érkeznek a szervezőkhöz. Most a vér folyamatos biztosítása a legfontosabb feladat.

– Amint hallottam az esetről, azonnal elkezdtem szervezni a véradókat Péren is – mondta Farkasné Szabó Melina, aki Vica édesanyjával egy utcában nőtt fel. – Nagyon sokan jelentkeztek, a település itt is rendelkezésünkre bocsátotta a falubuszt.

A civil kezdeményezésnek meglett a hatása. Vica támogatott véradás keretein belül kapja a számára nélkülözhetetlen vért.

Rengetegen mentek vért adni

– Eddig százhetvennél is több véradó nyújtotta a karját Vicáért – mondta dr. Molnár Katalin, a Győri Regionális Vérellátó Központ igazgatója. – Ennek egyrészt örülünk, másrészt viszont vannak hátulütői, ha hirtelen ilyen sok véradó érkezik. Nekünk is a folyamatos és állandó készlet biztosítása a célunk, a vér pedig csak egy bizonyos ideig tárolható. Két véradás között ötvenhat napnak kell eltelnie, így lehet, hogy a szervezett véradásainkon hiányozni fog az a véradó, aki most hirtelen jött el. Ezért arra kérnek minden jó szándékú embert a szervezők, hogy figyeljék a véradások időpontjait az ovsz.hu oldalon, és azokra a helyszínekre és időpontokra menjenek vért adni.

– Elsősorban a közösségi médiában mozgósítjuk az embereket, ehhez a #hajráVica jelölést használjuk, hogy mindenki megtalálja a legfrissebb információkat. A Vöröskereszt által szervezett véradásokra is szívesen elvisszük falubusszal a jelentkezőket – mondta végül Koródi Petra.

