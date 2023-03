A TulipGarden Győrladaméron idén áprilisban már második alkalommal nyitja meg kapuit. Tavaly még csak 13 különböző fajtájú tulipánt lehetett a Szabó testvéreknél szedni, idén viszont további fajtákkal bővítették a kertet, így már 34 fajta 65 ezer hagymája várja a tavaszi virágzást.

– Érezhetően a tavalyi évhez képest idén gyorsabban fejlődnek a tulipánok, így előbb is fognak virágozni. Az aszállyal mi is küzdünk, de a csepegtető öntözéssel orvosolni tudjuk a problémát. Reményeink szerint a tervezett időben, április 7-én, nagypénteken megnyitjuk a tulipánoskertünket és egészen májusig nyitva tudunk maradni. Így akár húsvéti vagy anyák napi csokrot is tudnak szedni nálunk a virágkedvelők – mondta el lapunknak Szabó Péter, a TulipGarden Győrladamér egyik tulajdonosa.

Szabó Balázs és Szabó Péter, a TulipGarden Győrladamér tulajdonosai lázasan készülnek az április 7-i nyitásra. Fotó: Csapó Balázs

Kézművesvásár a nyitásra időzítve

– Az új parcellában igyekeztünk világosabb színeket, lilát és fekete tulipánt is ültetni. A tavalyi nagy kedvencek a rózsaszín, barack- és a lilás árnyalatúak voltak, illetve a nagyobb fejű virágaink. Az első éven is nagy volt az érdeklődés, több ezren látogattak ki hozzánk. Reméljük, hogy idén még többen érkeznek, hiszen a kínálat is nagyobb lesz. A tavalyi ültetés számításaink szerint duplaannyi virágot hoz majd – tette hozzá Szabó Balázs, a másik tulajdonos.

Állandó játszótérrel, ugrálóvárral és állatsimogatóval várják a kicsiket a finom inni- és harapnivaló mellett. A nyitás napján termelői és kézművesvásár színesíti a programot.

– Nagypénteket követően szombaton és húsvéthétfőn 10 és 18 óra között leszünk nyitva. Azután szerdánként és hétvégén szintén ebben az időintervallumban látogatható a Szedd magad! kertünk. Speciá­lis, tulipánszedéshez alkalmas kosarat és metszőollót is biztosítunk a helyszínen, de aki szeretne, hozhat magával sajátot – hangsúlyozta Péter.

A Máriakálnokon élő Hegyi Tamás és családja is idén már második alkalommal nyitja meg a levendulásuk melletti Tulipánfarmot.

Nem győztek a varjak

– Tavalyelőtt ősszel ültettük el az első tulipánhagymákat, akkor ötféle színben pompázott a negyvenezer tő virág. Idén további fajtákkal, színekkel bővítettük a kínálatot, nagyobb területen és többféle virágot lehet már szedni: a 100.000 tulipán mellett idén először 2000 fehér nárcisz és 1000 jácint is várja a látogatókat – emelte ki Hegyi Tamás.

– A varjakkal idén is küzdöttünk, néhány virághagymát sikerült kienniük, de jobb állapotban van az állomány. Ősszel további 17 tulipánfajtát ültettünk. Igyekeztünk a látogatók kedvében járni, hiszen sokan kerestek élénkpiros és sárga szirmú virágot, valamint nagy volt az érdeklődés a fekete tulipánra is – fejtette ki Tamás.

Hozzátette, érdemes figyelni a Facebook-oldalukat, hiszen lehet, hogy a jó idő előbb előcsalogatja a nárciszt és a jácintot, így hamarabb lesz lehetőség virágot szedni náluk, mint gondolják. A Szedd magad! napokon hétköznap 15 és 17 óra kö- zött, hétvégén 10 és 17 óra között lesznek nyitva a Szigetköz szívében a levendulás mellett.

A nyitás napján, húsvéthétfőn Húsvéti Tulipánköszöntő Vásárral készülnek, ahol termelők és kézművesek portékáit is megtalálják a kilátogatók.

Már mától nyitva

Pannonhalmán is van lehetőség virágokat szedni a Szedd magad! keretében. Gyimesi Barbara, a Pannonhalma Provence megálmodója már mától várja a virágkedvelőket lepke alakú kertjében. – Már virágba borult a 400 nárcisz. Április második felében várható a tulipán virágzása is egészen anyák napjáig. Akik nyugalomra vágynak, innen hazavihetik magukkal Pannonhalma illatát! – mondta Barbara, aki péntektől vasárnapig tartja nyitva kertjét a látogatók előtt, ma 9–15 óráig, holnap 9–12 óráig.