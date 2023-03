A Széchenyi István Egyetem nemzetközi hallgatói közössége folyamatosan erősödött az elmúlt években. Jelenleg már 70 ország fiataljai tanulnak az intézményben. Az intézmény számos programot szervez számukra. Ezek egyike az egy éve indított Magyar Filmklub, amelynek keretében a magyar filmművészet fontos alkotásaival ismerkedhetnek meg, angol feliratos vagy szinkronos változatban. Az érdeklődők a műveket az egyetem támogatásának köszönhetően ingyenesen tekinthetik meg.

„A sorozat célja kettős: egyrészt a filmeken keresztül szeretnénk közelebb hozni hozzájuk a magyar kultúrát és történelmet, másrészt motiválni őket a magyar nyelv tanulására. Nemzetközi hallgatóink számára kötelező elvégezni a kétféléves magyar nyelv és kultúra című kurzust, s a filmklub tulajdonképpen ennek a kiegészítője” – fogalmazott dr. Bukor Emese ötletgazda, a kurzus koordinátora, oktatója.

Az elmúlt egy évben a külföldi fiatalok olyan fontos alkotásokat nézhettek meg, mint A kőszívű ember fiai, A Pál utcai fiúk, a Szabadság, szerelem vagy a Kincsem. Nagy élmény volt számukra, hogy tavaly ősszel A lovasíjász című film vetítésére Kaszás Géza rendező is eljött. Ugyancsak közönségtalálkozóval egybekötött volt legutóbb a Jóreménység-sziget című független magyar film vetítése, amelyen az érdeklődők Ljasuk Dimitrytől, a mű írójától, rendezőjétől, operatőrétől, főszereplőjétől kérdezhettek.

A hallgatók szelfiket is készítettek Ljasuk Dimitryvel.

„Ez volt a nyolcadik rendezvényünk, s egyben a legsikeresebb is. Több mint hatvanan tekintették meg a filmet, amelynek ez volt az angol szinkronos premierje. Sok kérdést tettek fel Ljasuk Dimitrynek, aki azt mondta, rendkívül pozitív visszajelzést kapott, s úgy érzi, átment a film üzenete” – fűzte hozzá dr. Bukor Emese.

„Ez egy csodálatos film, amely megtanít felfedezni önmagadat és legyőzni a félelmeidet. Hihetetlen vizuális élményt nyújtott. Az, hogy Dimitry eljött velünk találkozni, ugyanazokat a ruhákat viselve, amelyeket a filmben is, olyan érzést keltett bennünk, mintha a történet részesei lennénk. A mű a természet és a városi élet közötti kontraszt kiemelésével arra ösztönzött minket, hogy értékeljük az egyszerű dolgokat, amelyek a legfontosabbak” – nyilatkozta a szíriai Mahmoud Ali, a Széchenyi István Egyetem járműmérnök mesterszakos hallgatója.

„A film a természet közelségét helyezte a középpontba, ami nagyon tetszett. A mű üzenete több ötletet is adott a jelenlegi építészeti projektemhez, különösen azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudnék segíteni a magyarországi városokban élő embereknek” – mondta a kazahsztáni, építész mesterszakos Akimkhan Boztay.

„Ez a gyönyörű film bemutatja az élet szépségét, hogy mit jelent igazán szeretni a saját társaságunkat, és azt, hogy amikor eljön az idő, mi kell ahhoz, hogy elengedjük azokat a dolgokat, amelyek visszatartanak minket. Emlékeztet arra, hogy az apró, mégis egyszerű dolgok milyen nagy boldogságot jelenthetnek. Köszönöm Ljasuk Dimitrynek ezt a csodálatos filmet, ami emlékeztet minket arra, hogy mi mindenről maradunk le a mindennapokban!” – osztotta meg véleményét az indiai Gowtham Gunasekaran járműmérnök mesterszakos hallgató.

Mahmoud Ali, Ljasuk Dimitry és dr. Bukor Emese

A program a film alkotója számára is nagy élmény volt. „Hálás vagyok, hogy ilyen sok hallgató jött el a vetítésre. Megtisztelő volt a figyelmük és a visszajelzés a filmről. Jó volt látni, hogy más kultúrákban élők is megértették a mű üzenetét és hangulatát. Több tucatnyian mondták el személyesen a véleményüket, érzéseiket, rengeteg kérdést kaptam, és megosztották velem a saját történeteiket is. A nyitott közönség megmutatta számomra, hogy a film mondanivalója univerzális, és van keresnivalója más országokban és kultúrákban. Bízom benne, hogy sikerülni fog. Köszönöm mindezt a Széchenyi-egyetem külföldi hallgatóinak, és köszönöm az egyetemnek a meghívást!” – nyilatkozta Ljasuk Dimitry.