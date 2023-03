A sürgősségi betegellátás kapcsán arról kérdeztük a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház (PAEOK) szakembereit, hogyan tudjuk otthon eldönteni, hogy a panaszunk azonnali orvosi ellátást igényel-e. Dr. Kullmann Tamással, a PAEOK onkológiai osztályának főorvosával lépésről lépésre átbeszéltük a felmerülő eseteket, és konkrét példákon keresztül segítjük olvasóinkat a döntésben.

Sürgősségi ellátás

Dr. Kullmann Tamás, szerint alapvető probléma a sürgősségi ellátás túlterheltségében, hogy a lakosság nagy része egészségügy terén nem megfelelően tájékozott. Általános és középiskolában – hacsak nem ilyen irányultságú a szakképzés – nem foglalkozunk sérülésekkel, betegségekkel. Az általános higiénés témájú és szexuális felvilágosító tan­órákon kívül nem kerül szóba a sürgősségi ellátás vagy az otthoni segítségnyújtás. Ha bekövetkezik a probléma, akkor pedig sokan pánikolni kezdenek, nem tudják, hogy mit tegyenek, meddig várhatnak.

Azonnal hívjunk mentőt

– Egy-két példát mondok, amivel azonnal be kell menni a kórházba – kezdi dr. Kullmann Tamás. – Ha valakinek olyan erős mellkasi fájdalma van, amilyennel korábban még nem találkozott, azonnal be kell jönni a sürgősségire, vagy mentőt kell hívni. Ugyanez a helyzet a nehézlégzéssel is. Itt azonban meg kell különböztetni azokat, akik asztma miatt korábban is tapasztalták a nehézlégzést, de már megtanulták kezelni azt a gyógyszereikkel. Esetükben is az a mérvadó, hogy akkor kérjenek orvosi segítséget, ha olyan tünetet tapasztalnak, amire korábban még nem volt példa. Vérzések esetében fontos, hogy szed-e a beteg vérhígítót, ilyen esetben bármilyen vérzéssel a sürgősségi osztályra kell menni. Ha nem szed vérhígítót, akkor a következők lehetnek kritikusak: vérhányás, véres vizelet. Kevésbé sürgető, de figyelmet érdemel a véres széklet és az orrvérzés. A fekete színű széklet és a fekete hányás szintén sürgető jelek.

A sürgősségi betegellátást akadozóvá teheti, ha olyan problémával érkezünk, ami nem igényel azonnali ellátást.

Fotós: Lang Róbert / Forrás: MW archív

Figyeljünk a társtünetekre

De mi a helyzet a fájdalommal? A mellkasi fájdalmon túl szinte mindenünk megfájdulhat annyira, hogy az már az elviselhetetlenségig kínozza a beteget.

– A hasi fájdalomnak nagyon sokféle oka lehet. Ha olyan ez a fájdalom, amit korábban nem tapasztalt, be kell menni a sürgősségire. A fájdalomnál segítenek dönteni a társuló tünetek. Ha például a hasfájás mellé hányás, a széklet elakadása vagy láz társul, akkor mindenképpen azonnali orvosi segítségre van szükség. Betegek szempontjából az elmúlt hosszú évek tapasztalata azt mutatja, hogy két véglet létezik. Az egyik véglethez tartozók túl későn jelentkeznek a problémájukkal, a másik véglet – ami gyakrabban fordul elő –, hogy feleslegesen jönnek a sürgősségi osztályra. Vannak olyanok, akik azért jönnek be az SBO-ra, mert arra számítanak, hogy itt rövidebb lesz a várakozási idő, mint napközben az ambulanciákon. Ez esetben az emberek fegyelmezetlenségét számonkérném, jó lenne, ha megtisztelnének minket azzal, hogy csak valóban sürgős esetekben keresik fel a sürgősségi osztályt.

Készüljünk fel a problémára

A krónikus betegeknél – mint a magas vérnyomással élők vagy a cukorbetegek – is előfordulhat, hogy valaminek a hatására hirtelen kiugró értékeket produkálnak.

– A magas vérnyomással az a gondunk, hogy a gondozó orvosok nagyon gyakran elfelejtenek felírni eseti tablettákat. Mert a vérnyomáskiugrást, ha volna otthon ilyen gyógyszerük, maguk is tudnák kezelni, nem kellene vele kórházba jönni, csak nagyon kicsi arányban. Ehhez képest naponta több vérnyomáskiugrásos beteget látunk el, ők is jelentősen terhelik a rendszert. Cukorbetegség esetében értékeket tudok mondani, amivel kórházba kell jönni, ez a 20 millimol/literes érték. A túl alacsony értéket általában nem veszik észre, mert attól el szoktak ájulni a betegek.