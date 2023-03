Kedden és szombaton kilenctől délig bárki betérhet Győrben a Bornemissza utca 8.-ba. Itt várja az adományozókat és a rászorulókat az adománybolt. Temesi Vilmosné Kati néni és Füzy Judit már több mint egy évtizede segítenek a nehéz helyzetbe került embereknek. Ruhaadományt visznek, ételdobozokat töltenek fel, tavaly pedig megálmodták az első győri adományboltot, aminek terveiről mi is beszámoltunk.

– Előtte is sokan támogattak minket, de miután híre ment a boltnak, még több felajánlás érkezett – mondta el a Mézeskalács Jótékonysági Egyesület két alapítója. – A nyitvatartást úgy választottuk meg, hogy azoknak is kedvezzünk, akik hét közben érnek rá jobban, például édesanyák pici gyerekkel, de a dolgozók számára legyen hétvégi nap is. Emellett telefonon egyéni időpontot is lehet egyeztetni.

Az üzletben felnőtt- és gyermekruhák, cipők, táskák és kisebb használati eszközök, például tányérok, evőeszközök, játékok találhatóak. A nagyobb berendezéseket, bútorokat másik raktárban tárolják, ezeket előzetes megbeszélés után lehet elvinni.

– Az elmúlt évtizedben rengeteg rászorulót ismertünk meg, kölcsönösen bízunk egymásban. Ha valaki hajléktalan vagy olyan tragédia érte, mint a közelmúltban több családot is, hogy leégett az otthona, azonnal ingyen tudunk segíteni. A régebb óta támogatott rászorulók többsége már úgy érkezik hozzánk, hogy kisebb összeget szeretne fizetni az elvitt holmikért. Ez általában néhány száz forint a ruhák esetén. A befolyó összeg jó helyre kerül, ezekből olyan termékeket vásárolunk, amik nem adományozhatók, de szükség van rájuk bizonyos rászoruló háztartásokban.

Ruhák, játékok, háztartási eszközök közül választhatnak a rászorulók. Képünkön Temesi Vilmosné, az adománybolt egyik megálmodója.

Fotós: Csapó Balázs

Ha valaki hajléktalan vagy olyan tragédia érte, mint a közelmúltban több családot is, hogy leégett az otthona, azonnal ingyen tudunk segíteni. Temesi Vilmosné és Füzy Judit kiemelte, fontos, hogy az emberek észrevegyék, nem kell mindent kidobni, amit már nem használnak. Vannak, akik egy-egy ház vagy lakás eladása előtt szólnak nekik, hogy szeretnék odaadni a régi bútorokat, hogy más még használhassa őket.

– Mi is több település rászorulóival tartjuk a kapcsolatot, de vannak olyan falvak, ahol egy-egy helyi lakos vállalta magára ezt a feladatot. Ő felméri, hogy a nehéz helyzetű lakosoknak mire lenne szükségük.

Érdeklődni a +36-70/397-0650-es telefonszámon lehet.