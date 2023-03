A Rábaköz több településén is várják a díszítő kedvűeket, akik elhelyezik a húsvéti tojásokat a közösségi tojásfákra. Veszkényben például az óvoda előtti téren díszeleg a falu első tojásfája.

„Díszítsék bátran húsvéti hímes, illetve egyéb technikával készített tojásokkal, díszekkel a téren álló bokrot. A tavaszi, húsvéti dekorációval együtt kikerült egy fotópont is, mely mögé beállva a tojásokkal díszített dekorációval készíthetnek fényképeket. Bízunk benne, hogy örömüket lelik a látványban, és reméljük, sok-sok dísz ékesíti majd községünk lakói által” – olvasható a felhívásban.

Szanyban a fotópontnál lévő ágakat lehet színesíteni a tojásokkal, itt szintén készülhetnek az ünnepnek megfelelő fotók, de aki csak szeretne megpihenni és megcsodálni az alkotást, arra is megvan a lehetősége.