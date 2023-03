A Bárány Napok egy kiváló lehetőség, hogy a fogyasztók megismerjék a bárányhúsból készült ételek széles kínálatát, és hogy a gasztronómiai élmény mellett az egészséges táplálkozás előnyeit is élvezhessék. Szeretnék a programokkal elérni a juh- és bárányhús fogyasztásának növelését azok körében, akik korábban nagyon ritkán vagy soha nem fogyasztottak ilyen terméket. Ehhez fontos, hogy az emberek megismerjék a húsféleség előállítási módjának előnyeit, hiszen a bárány- és juhhúsos termékek előállításának egész folyamata fenntartható, természetes és környezetkímélő. A bárány- és juhhús az egyik legegészségesebb húsfajták közé tartozik, hiszen olyan állatoktól származnak, amelyek kapcsolatban állnak a természettel, kint nevelkedtek és szabadon mozogtak, ezáltal jobb a zsírösszetételük. A környezetükkel összhangban élő juhok és bárányok húsa ráadásul finomabb is, mindemellett elkészítésük is igazán egyszerű.