Évek óta szervez a Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület elnöke, Koncz Nóra mag-, palánta-, hajtás- és gumócsere-­programokat Ménfőcsanakon az évszaknak megfelelően.

– Várunk szombaton délután fél háromtól ötig minden kedves érdeklődőt a közösségi málnakertünkbe (Győr, Zsigmond király u.) az idei első magcsere- és -ajándékozási programunkra. Az eseményen bárki részt vehet, aki saját magfogású magjaiból szeretne ajándékozni, vagy elcserélné új fajtákra, esetleg kezdő kertészként örülne néhány magnak és a hozzá járó jó tanácsoknak – fejtette ki lapunknak Koncz Nóra, aki tervezi a szokásos palántacsere-akciót is.

A Muszáj egyesület közösségépítő céllal is szervezi programjait. Illetve nem titkolt vágyuk, hogy még zöldebbé tegyék Ménfőcsanakot. – Régebben rengetegen éltek abból, hogy a piacon értékesítettek zöldséget, gyümölcsöt. A kertészkedés jó közös pont lehet a régi és az új lakók között, hiszen már egy erkélyen vagy ablakban is lehet valamit nevelgetni. Ízében is teljesen más élmény, illetve pénztárcabarátabb is, ami egyre nyomósabb érv, amiért mind többen belevágnak – emelte ki Koncz Nóra, aki úgy tapasztalja, hogy a környéken évről évre egyre többen próbálkoznak akár magaságyásban, akár balkonládában virágot, fűszernövényeket vagy epret, paradicsomot nevelni.

– A málnakertünkre is hatalmas az érdeklődés, várólista van a felszabaduló parcellákra. Idén, úgy tűnik, csak egy felszabaduló ágyásunk lesz, de tervben van újabb közösségi kert is, hiszen bővülni itt már nem tudunk – tette hozzá Nóri. A kertészek egyre többféle zöldséget, gyümölcsöt vállalnak be, kísérleteznek és rendszeresen gondozzák saját parcelláikat.

A sokorópátkai Hankó család eddig állatok húsának feldolgozásával és tojással foglalkozott, azonban az élelmiszerárak drágulásával úgy döntöttek, kiskertet hoznak létre, ahol megtermelik a családnak szükséges finomságokat, illetve jut belőle az éttermük konyhájára is. A szörpöket és a savanyúságokat évek óta házilag készítik. Hankóné Kapl Tímea tavaly a Sokoró fogadó ki nem használt területére ültetett néhány tő idényzöldséget, salátát, újhagymát, retket, borsót, uborkát, paprikát, paradicsomot, padlizsánt, de ültettek gyümölcsfákat is.

– Mindig is volt kiskertem, főzni is jobb érzés belőle. Még a boltba sem kell elmenni, elég a kamrába benézni. Ráadásul sokkal gazdaságosabb, egy tő paprikapalántáról több tucatot szüreteltünk le a nyáron. A gyümölcsfáknak még kell egy év-két, hogy termőbbre forduljanak, de már volt, amelyikről főztünk be lekvárt – mesélte Tímea, aki azt is elárulta, hogy a gazok ellen neki a szalmával és a kartonnal való mulcsolás vált be.