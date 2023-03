Az óriáspandák bécsi tartózkodásuk első percétől fogva a Schönbrunni Állatkert sztárjai közé tartoznak, imádják őket a látogatók és a gondozók is. A fekete-fehér szőrpamacsok töretlen népszerűsége húsz éve tart, az első pandapár, Yang Yang és Long Hui ugyanis húsz évvel ezzelőtt érkezett az osztrák fővárosba a China Wildlife Conservation Associationnel való kutatási együttműködés keretében.

A pandák annyira jól érezték magukat Bécsben, hogy 2007-ben utódjuk született. Fu Long volt az első olyan pandakölyök Európában, aki természetes úton fogant. A következő kölyökre, Fu Hu-ra három évet kellett várni. Őt Fu Bao követte 2013-ban, majd újabb szenzáció következett a pandapár életében: 2016-ban ikreik születtek. Yang Yang volt az első olyan fogságban élő nőstény, amelynek emberi segítség nélkül sikerült felnevelnie ikreit, Fu Fenget és Fu Bant. Mivel az óriáspandák a Kínai Népköztársaság tulajdona, a Bécsben született kölyköket kétéves korukban visszavitték Kínába, ahol pandaközpontokban járulnak hozzá a faj fennmaradásához.

Ugyanebben az évben, 2016-ban a bécsi állatkertnek egy tragédián is túl kellett tennie magát: 16 éves korában elpusztult Long Hui. Yang Yang új párja, Yuan Yuan 2019 áprilisában érkezett meg Bécsbe – egyelőre nem született újabb pandakölyök a Schönbrunni Állatkertben.

A bécsi állatkert nemcsak kölykökkel járul hozzá a veszélyeztetett faj fenntartásához. Pénzügyi támogatást is nyújt a faj fennmaradásának kulcsát jelentő rezervátumok létrehozásához. Ezek száma 2003 óta csaknem megduplázódott és már 67 van belőlük. Ezen kívül az állatkert szemináriumokat szervez osztrák és kínai szakemberek számára, valamint részt vesz az alapkutatásban és a tapasztalatcserében is.

Kína és partnereinek törekvései nem maradtak eredmény nélkül: a szabadon élő pandák száma 1980 óta 1.100-ról 1.900-ra nőtt.