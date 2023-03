A bécsi játékboltosok számára a karácsony után a húsvét a legfontosabb esemény az évben, mivel ilyenkor bonyolítják le a teljes éves forgalmuk 10 százalékát - vagyis nagyjából mintegy 60 millió eurós forgalmat jelent számukra a tavaszi ünnep. A Bécsi Gazdasági Kamara felmérése szerint ugyanis a bécsiek mintegy 70 százaléke vesz ajándékokat húsvét alkalmából, egynegyedük esetében pedig gyerek a megajándékozott. Ők az átlagos 50 eurónál többért, körülbelül 70 euró értékben kapnak ajándékokat.

Csokinyuszi és édességek mellett főleg kinti játékokat – homokozókészletet, labdát, rollert – hoz nekik a nyuszi, de nagyon sokan kapnak biciklit. A gyerekkerékpárok kétharmadát ilyenkor vásárolják, javarészt szakkereskedésben. A megfelelő darab kiválasztásakor a fő szempont a minőség és a kerékpár súlya. 2021-ben – többen között a pandémia miatt - Ausztria-szerte összesen 90 ezer gyerekbiciklit értékesítettek.

A Schönbrunni Kastélynál lévő húsvéti vásár április 11-ig várja a látogatókat © Ostermarkt Schloss Schönbrunn / Katharina Schiffl

Ezzel szemben sok szülő spontán, előzetes tervezgetés nélkül vásárol húsvéti ajándékot gyermekének – rendszerint valami apróságot, általában kevesebb, mint 20 euróért. Kreatív játékok, gyűjteni való figurák, műanyag építőjátékok, ami ezeknél a spontán vásárlásoknál a leggyakrabban a kosárba kerül. A tudatosan vásárló szülők a fajátékokat részesítik előnyben, ők fa építőjátékot vagy a babakonyhához való kiegészítőket rejtenek a nyuszifészekbe.

Szívesen szerzik be a bécsiek a húsvéti ajéndékokat a húsvéti vásárokon is. Ebből idén öt nyitotta illetve nyitja meg a napokban a kapuit a klasszikus helyszíneken, a Michaelerplatzon, az Am Hofon, a Freyungon, a Franz Jonas Platzon és a Schönbrunni Kastély előtt. Bécs-szerte összesen 225 standnál várják húsvéti dekorációval, kézműves termékekkel, változatos programokkal és húsvéti finomságokkal az ünnepi hangulatra vágyókat.