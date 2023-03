Találkozóra hívta a falu dalos kedvű fiataljait Veér György kónyi énektanár 1960 márciusában. A csornai járási művelődési osztállyal együttműködve ugyanis eltökélt szándéka volt, hogy a községben énekkart szervez.

Szándékát siker koronázta, olyannyira, hogy a kar a mai napig működik, sőt, azóta is Veér György tanár úr vezetésével. Hatvanhárom éve tehát.

Az alapításra a pedagógus néhány éve a Kisalföldben úgy emlékezett, hogy az Erkel-év tiszteletére vették fel Erkel Ferenc nevét. Működésüket a földművesszövetkezet, az ÁFÉSZ támogatta, a rendszerváltás után ezt a feladatot a helyi önkormányzat látja el.

Eleinte népdalokat énekelt a kórus, majd egyre komolyabb műveket, többszólamúakat, klasszikusokat is vállalt. Az 1990-es évektől egyházi dalokat is felvettek a repertoárba.

Számos szereplési lehetőséget kapnak manapság is, illetve ők maguk is szerveznek kórustalálkozókat.

A kar híres összetartásáról is, hiszen nemcsak a színpadon vannak együtt, hanem gyakran szerveznek szabadidős közös programokat, például kirándulásokat is. Veér György az elmúlt hatvanhárom évben mint „családfő” tartotta egyben a csoportot. A több mint hat évtized elteltével is lelkesen, a régi kedvvel vezeti a kórust.