Március 25-e Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, ehhez a naphoz kötődik a gyümölcsfák oltása. Szombaton 10 és 13 óra között a focipálya fedett részén Wéber Feri bácsi gyümölcsoltó osztja meg tapasztalatait az érdeklődőkkel.

Az eseményen kétszáz darab madárcseresznye vadalanyt oltanak be a településre jellemző legízletesebb gyümölcsöt termő cseresznyefák oltóvesszőivel. Feri bácsi lépéseit követve a felnőttek, a gyerekek és a szülők közösen oltják be saját gyümölcsfájukat, majd otthon elültethetik és nevelhetik tovább a kis fákat. A program ingyenes, minden család annyi kis fát olthat, ahányan jelen vannak a rendezvényen. Saját metszőollót és éles kést érdemes vinni, de akinek nincs, annak a szervezők biztosítanak. Célszerű egy kisebb nejlonzsák beszerzése is a fácskák gyökereinek becsomagolásához.

E nap környékén várták vissza a vándorló és énekesmadarakat, ezért a gyerekekkel madármegfigyelési játékos program is lesz. A felnőttek részére az ünnepkörhöz kapcsolódó "Gyümölcsoltó Tudod-e?" készült. Az Életmód Klub tagjai pedig virág börzét tartanak a kiskertekben termett növényekből. Ide bárki vihet még virágokat...növényeket.