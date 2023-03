Tizennyolc hete nem született telitalálatos az ötöslottón, így a jackpot átlépte a 3 milliárd forintot, a főnyeremény pedig ezzel bekerült a játék történetének tíz legmagasabb összege közé. Bár a főnyeremény tovább halmozódik, szombaton 15 szerencsés örülhetett négytalálatosának, akik egyenként több mint 3,3 millió forinttal lettek gazdagabbak.

A nyeremény halmozódására a szabályok szerint 52 hét áll rendelkezésre, ezután a főnyeremény nem növekszik tovább.

A győri Tóth Károly saját bevallása szerint nem kíséri figyelemmel a lottófőnyeremények alakulását, kedvétől függ, mikor vesz szelvényt.

Tóth Károly csütörtökön felkereste az egyik győri lottózót, ki is töltött egy ötöslottó-, egy hatoslottó- és egy skandináv szelvényt.

– Vannak bevált számok is, amikkel gyakrabban játszom, de inkább tetszőlegesen ikszelek a lapon. Próba szerencse. Eddig nem nagyon volt nagyobb összegű nyereményem, de kettes találatom már akadt – mondta el a Kisalföldnek a győri Tóth Károly.

Gépire esküszik

A mosonmagyaróvári Láng Lajosné elmondása szerint minden héten vesz lottót, nincsenek bevált számai, mindig gépi sorsolással játszik. Mindenféle szelvényt meg szokott tenni, legyen az ötös, hatos vagy skandináv. Nem nagyon van olyan, amivel még nem játszott volna.

– Eddig csak kettes találataim voltak, de bejöhetne egy ötös is – mondta lapunknak nevetve, majd hozzátette, hogy neki már elég lenne egy négyes találat is, azzal a nyereménnyel is boldog lenne.

– A család többi tagja is gyakran lottózik, régebben olyan fix számokkal játszottunk, mint a gyerekek vagy az unokák születési dátuma. Mivel nem hozott szerencsét, áttértünk a gépi számokra – fejtette ki a mosonmagyaróvári nő.

Sorsjeggyel nagyobb a nyerési esély

Láng Lajosné kaparós sorsjegyeket is gyakran vásárol, a Buksza a kedvence, amivel rendszeresen nyer több tíz ezres összegeket. Az eddigi legnagyobb nyereménye a kaparóson 50 ezer forint volt.

Amennyiben a hétvégi számhúzáson nem születik nyertes az ötöslottón, úgy a főnyeremény összege a nyolcadik legmagasabb szintre is emelkedhet.

A Szerencsejáték Zrt.-től megtudtuk, hogy az eltelt 4 és fél hónap, azaz a halmozódás ideje alatt Fortuna kedvenc száma a 32-es volt, amit hatszor sorsoltak ki, emellett az 5-ös és a 20-as számot tartalmazó golyók is négyszer kerültek be a nyerőszámok közé. Érdekesség, hogy a többi közt a sokak által szerencsésnek tartott 7-es vagy éppen a balszerencsével társított 13-as számokat egyszer sem húzták ki a halmozódás kezdete óta.

Láng Lajosné imád játszani, ezért egy hetet sem hagy ki, ha lottóról vagy sorsjegyről van szó.

Fotós: Csapó Balázs

Lottótörténeti ­rekordok

Az ötöslottó története során a legrövidebb halmozódás egy hét volt, a leghosszabb pedig harminckilenc hét. Ez utóbbira három éve volt példa: közel 10 hónap után 2020 13. játékhetén megszületett az ötöslottó történetének legnagyobb főnyereménye, egy szerencsés nyertes 6,431 milliárd forinttal lett gazdagabb.

