Ubaidat Zsófia fitnesz-életmód, táplálkozási tanácsadó januárra időzítette az ingyenes „Fogyjunk együtt, Rábaköz!” programjának kezdetét. Nem véletlen az időpontválasztás, hiszen az ünnepek alatt kíméletlenül felszaladnak a kilók. Zsófia keményen megküzdött mai alakjáért, most viszont már másoknak szeretne segíteni. „Igyekszem a jó kis magyar konyhába beilleszteni a praktikákat. Nem kell hozzá önsanyargatás, sem koplalás, járható az út, amit ha valaki megtanul, és beépít a mindennapjaiba, akkor életre szóló életmóddá válhat” – fogalmazott a mentor a program kezdetén, mely zárt közösségi csoportban zajlott, ahova informatív tartalmakat töltött fel.

Ubaidat Zsófia (balra) és a „Fogyjunk együtt, Rábaköz!” programban részt vettek egy része, akik szép eredményt értek el. Fotó: Kustor Réka

– Huszonöten kezdtük, huszonketten fejeztük be. A két hónap végeredménye 132,5 kiló lett. Centikben és kilókban is jól teljesítettek a résztvevők – emelte ki Zsófia, majd folytatta: – Ötösével elosztottuk a heteket, és kértem, töltsék fel az étkezési naplójukat, amiket kiértékeltem. Ők is tanultak belőle, illetve azok is, akik mindezt nyomon követték. Volt, hogy recepteket osztottunk meg egymással, máskor pedig azt, mit, hol érdemes beszerezni, de mozgásformákat, tornavideó­kat is közzétettem. A kezdeti nehézségek után mindenki belejött, és megtanulták önállóan is alkalmazni az egészséges étkezés alapjait. Örülök, hogy végül ilyen szép számban elvégezték a programot.

– Hasznos volt, sokat tanultam belőle – kezdte a program egyik résztvevője, Szépné Fialka Erzsébet. – Ösztönzőleg hatott rám, doppingoltuk, motiváltuk egymást. Rohanó életem van, három kamasz fiúgyermek és a munka mellett nem igazán figyeltem oda az étkezésre. Már a családom is észrevette a változást, nyolc kilónál tartok, büszke vagyok az eredményre. Úgy érzem, több az energiám. Ami változás, hogy reggelit már mindig eszek, régebben csak egy gyors kávét ittam. Lemondtam a kóláról, helyette napi három liter vizet iszom. A délelőtti alma keksszel is bevált. Az ebédet követően délután elfogyasztok egy joghurtot, vacsorára valami könnyűt, és kiiktattam a kenyeret. Tényleg minden fejben dől el.