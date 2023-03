– Miért pont a radiológiát választotta hivatásának?

– Az orvosi pálya régóta adott volt, kiskorom óta érdekelt az emberi test működése, nagyon szerettem a biológiát – válaszolta dr. Suhai Ferenc Imre. – Először kardiológus szerettem volna lenni, rendszeresen jártam a győri kórház kardiológiai osztályának katéteres laborjába dr. Dézsi Csaba Andráshoz, aki nagyon kedvesen pártfogolt. Ám amikor beléptem a Tudományos Diákkörbe, éppen nem volt hely a kardiológiai részlegen, nem volt üresedés, viszont az MR-laborban igen. Akkor kicsit kényszerpályának tűnt, hiszen a kardiológia egy másik területéről beszélünk, de később nagyon megragadott. Mondhatom, hogy a városmajori labor az ország szív-MR-fellegvára, nálunk végeztek először ilyen jellegű vizsgálatot, még Simor professzor úr. Érdekesség, hogy nemcsak Magyarország, hanem a keleti blokk első MR-­berendezésének helyszíne a Határőr út, négy évig ez volt az ország egyetlen MR-berendezése. Szlávy László professzor, az osztály akkori vezetője, és a már legendás Szabó Zoltán professzor, a klinika akkori igazgatója személyesen lobbizott a Pentagonnál, hogy a Cocom tiltólistán szereplő, az MR lelkét képező VAX számítógép kivételes engedéllyel bekerülhessen az országba. Szív- és érrendszeri CT- és MR-vizsgálatokat végzek döntően, emellett az általános radiológiai munka, képalkotás teszi ki a munkanapjaimat. A szív-MR-munkacsoport vezetője Vágó Hajnalka professzor asszony.

– Milyen a magyar ember szíve?

– Nagy egyéni eltérések persze vannak, de elmondható, hogy az átlag magyar ember koszorúérrendszere plakkokkal terhelt. Egy magyar és egy nyugat-európai hetvenéves más életminőséggel éli mindennapjait, amely látszik az érrendszer állapotán is.

– Mit tehetünk azért, hogy hosszú ideig egészséges maradjon az érrendszerünk?

– Nagyon fontos a megelőzés, illetve amennyiben már bekövetkezett a baj, annak időben történő felismerése. Egy infarktusnál is, aki időt nyer, életet nyer, minél hamarabb jön a segítség, annál kisebb a károsodás. Az alsó végtagi verőérbetegségben szenvedőknél is nagyon fontos, hogy ha érzékeljük az első tüneteket, forduljunk orvoshoz. A prevenció fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, mi, magyarok, ebben vagyunk elmaradva. Táplálkozzunk helyesen, rendszeresen mozogjunk, mindennap legalább harminc percet. Nem kell túlgondolni, akár a séta is elég. És persze ne dohányozzunk. Adott esetben az életmódváltással első körben a vérnyomást, a vérzsírszintet is rendezni lehet.

– Lát előrelépést ezen a területen?

– Az infarktus ellátásában mindenképpen. Gyakorlatilag a mentő kiérkezésétől számolva 20–30 percen belül mindenhol elérhető a katéteres ellátás. A halálozási adatok is javultak, azonban még mindig van hova fejlődni: a katéteres laborba gyakran későn kerülnek be a betegek, késve hívják a mentőt, késve ismerik fel a betegeket, márpedig az idő ebben az esetben a legfontosabb. A stroke esetében például az érmegnyitásra hat óránk áll rendelkezésre, itt sem lehet eléggé hangsúlyozni a tünetek korai felismerésének jelentőségét. A beteg tudatossága nagyon fontos lenne. Ausztriában a tünetek kezdetétől számítva sokkal hamarabb érnek oda a mentők, ez pedig hatással van a halálozási adatokra is, pedig ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ott jobb az ellátás minősége.

– Tekintsünk ki egy másik elismerésre méltó teljesítményére. Maratoni futó.

– Az egyetem után kezdtem el futni, felváltva a korábbi amatőr focit. Idővel egyre többet, egyre hosszabban futottam. Sokat futok, legalábbis a feleségem szerint. Heti 80 és 120 kilométer között teljesítek, öt napra elosztva, illetve most, hogy kisgyermekem van, egy vasárnap hajnalra eltolt hosszabbal. Eddig tizenkét maratont futottam le, a legutóbbit Berlinben, arra vagyok a legbüszkébb a 2 óra 37 perces idővel. Amatőr futótól szerintem ez szép eredmény, az ötvenötezer indulóból a háromszázadik hely környékén végeztem, a legjobb magyar résztvevőként, persze a profikat leszámítva. Heti több alkalommal futva járok munkába, Újpestről a Városmajorba, végig a Duna-parton, át a Margit-szigeten, nagyjából tíz kilométer be, tíz kilométer vissza. A hátizsákomban pedig viszem a legszükségesebb dolgaim, beérve lezuhanyozom, átöltözöm. Háromnegyed óra alatt megteszem, és legalább nem a dugóban ülök, felfrissülve kezdem a napom. Többnyire szellemi munkát végzünk, a feszültséget, a mentális fáradtságot márpedig enyhíteni kell valahogy.

– Túlterheltek a hazai orvosok?

– Azt gondolom, hogy igen, mind a betegszámot tekintve, mind az adminisztratív teendőket számba véve. Persze tegyük hozzá, máshol a világban is orvoshiány van, például Németországban vagy az Egyesült Királyságban. Nálunk is bevett dolog, hogy nem napi nyolc órát dolgozunk, de tegyük hozzá: nekünk ez hivatás, nem kényszer.