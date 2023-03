A győri Belga Étterem és Söröző 2017 óta vesz részt az étteremhéten. Ők idén a Prémium kategóriában kínálnak ételeket.

– Mivel egyben söröző is vagyunk egy különleges meggysör leves is került az idei kínálatba. De vadas marhapofát, skandináv hallevest és belga almás pitét is kóstolhatnak a vendégeink – mondta el Penics Bernadett az étterem igazgatója, aki azt is hozzátette, a vegetáriánusokra is gondoltak egy külön nekik készült összeállítással.

– Mindig nagyon népszerű az esemény, sokan érvtől-évre visszatérnek. Már szép számmal érkeztek foglalások, de még vannak szabad helyek.

Regisztrálnia mindenki a www.etteremhet.hu honlapon tud, a menüt pedig a helyszínen választhatják ki a vendégek.