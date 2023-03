Az országban egyébként öt gyűjtőpont van, régiónkból egyedüliként a győri középiskola vállalta a feladatot.

Ma Magyarországon, ha a lejárt, maradék kozmetikai szereinket hulladéklerakó udvarba visszük, veszélyes hulladékként kezelik azt. Az ártalmatlanítás módja a hulladékégetés, mellyel energiát termelnek ugyan, de közben ártanak a környezetnek. A körkörös gazdaság elve egyre inkább elterjedt az egész világon, ez a terület azonban fehér folt a térképen. Holott a számadatok beszédesek.

- Egy tonna műanyag hulladék előállítása és égetése 7 tonna szén-dioxid kibocsátással jár. Viszont az 1 tonna termékmaradvánnyal szennyezett kozmetikai hulladék megtisztításával és újrahasznosításával az egész folyamat karbonlábnyoma 2,75 tonna szén-dioxid kibocsátásra csökken. Hozzávetőleges adatok szerint a világon egy év alatt kb 120 milliárd db kozmetikai szert gyártanak le. A kozmetikai hulladékok károsak lehetnek a környezetre, ha a talajvízzel a talajba jutnak. Emiatt is fontos, hogy ne dobjuk a kommunális hulladékba, ne mossuk a lefolyóba, ne öntsük a wc-be, mert ami egyszer bekerül a talajba, azt egy idő után meg fogjuk enni, például egy répatortában - mondta a szakember.

A fiatalok fogékonyabbak

Mint sok más téma felé, a környezetvédelem iránt is sokkal érzékenyebben, érdeklődőbben állnak a fiatalok, mint az idősebb korosztály. Horváthné Karácsonyi Katalinnak nem ez volt az első projektje a kilencedikes SK-sokkal.

- A kreatív szakon tanuló 9. c és 9. b osztályok gyűjtöttek már rossz telefonokat is, most is lelkesen ásták bele magukat a témába. Plakátokat készítettek, a social médiában toborozták a résztvevőket, saját szüleiket is meggyőzték, hogy figyeljenek jobban oda a hulladékkezelésre- mondta az anatómiát tanító tanárnő, aki a Beautycle programját is sikerre vitte a győri technikumban.

- Nem tudtam, hogy nem lehet a lefolyóba önteni a maradék hajfestéket- mondta a b-s Tóth Mira, aki azóta a fodrászát is meggyőzte, hogy gyűjtse össze a kiürült festékes flakonokat. A c osztályból Tüske Petrát ledöbbentette, mennyi veszélyes hulladékot dobott eddig a kukába. - Hoztam a gyűjtésbe szempilla spirált, hajlakkos, száraz samponos flakont, most arra készülünk, hogy a maradék körömlakkokat felhasználva valami művészit alkossunk.

A BME is beszállt

A kozmetikai hulladékok ártalmatlanná tétele nem egyszerű feladat, de nem is lehetetlen. A Beautycle először mechanikusan darabolja, majd megtisztítja a flakonokat, üvegeket, így azok már visszakerülhetnek a körforgásba. A keletkezett zagy az, ami igazán veszélyes.

- A Budapesti Műszaki Egyetem vegyész kara vesz részt abban a folyamatban, ami során kémiai eljárással alkotóelemeire bontjuk a kimosott kozmetikai szermaradványokat. Az eljárás végén már csak minimális anyag marad hátra, ezért tudunk több tonnával kevesebb szén-dioxid kibocsátással működni a hulladékégetésnél.