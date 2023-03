Győr

JÓTÉKONYSÁG

Autizmus világnapja

03. 31−04.02., péntek-vasárnap

Több helyszínen

Programok

03. 31., péntek, zsinagóga

Aktuális Egyenleg-koncert borkóstolóval. A részvétel 5000 Ft belépő megfizetéséhez kötött.

04. 01., szombat, püspöki udvarbíróház, pince

11.00 Az Egy sima egy fordított − Egyesület az Inklúzióért egyórás tréningje.

12.00 Posonyi Takács László színművésszel és Szakács-Bakos Fanni pszichológussal beszélget Pálfalvi-Pottyondy Nóra. Az Esőember című előadást a győri színház is műsorára tűzte Posonyi Takács László főszereplésével. A színművésszel és szakemberrel beszélgetünk a szerepről, a felkészülésről és az ezzel járó elfogadásról, befogadásról. Korlátozott férőhelyű esemény, a részvétel regisztrációhoz kötött: [email protected]

04. 02., vasárnap, Bisinger sétány 10.

11.00 Kék séta Győr belvárosában négy alapítvány összefogásával: Kapcsok Alapítvány, Magyar Vöröskereszt Győr, Pamacs Egyesület, Más, de nem kevesebb − Olivér Alapítvány. Prof. dr. Dézsi Csaba András polgármester felavatja az Árnics Katalin emlékére készült emléktáblát.

A Kapcsok Alapítvány küldetését támogatásokból valósítja meg. Kérjük, a helyszínen vagy az alapítvány számlájára (10400401-50526882-57771001) utalással járuljon hozzá működésünkhöz!

KONCERT

Száraz tónak nedves partján

04. 01., szombat, 19.00

Aqua Sportközpont (Olimpia utca 1.)

Figyelem-figyelem! Idén nem ajánlják a fejesugrást, bolondok napja alkalmából ugyanis leeresztették a vizet a medencében! A korábbi, nagy sikerű uszodai koncertekhez hasonlóan, többéves kihagyás után idén újra meglepetéskoncerttel várja a közönséget a Győri Filharmonikus Zenekar az Aqua Sportközpontban. Sok-sok tréfával, humorral és vidámsággal készülnek erre a fergeteges estére.

Műsorvezető: Litkai Gergely. Sztárvendég: Orosz Zoltán, Vezényel: Berkes Kálmán.

Jegyár: 6000, 8000, 10.000 Ft. Megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.

CSALÁDI

Városrészi Napok – Nádorváros

04. 01., szombat 14.30–22.00

Nádorvárosi Ének-Zenei Általános Iskola (Kálvária utca 20.)

15.00 Kapunyitás

16.00 Kalap Jakab-gyerekkoncert

17.00 Venczel-Kovács Zoltán

18.30 Áron András „Apey” akusztikus koncertje

19.45 Iza Blues Bell-koncert

Arcfestés, légvárak, kézműves-foglalkozások, népi fajátékok, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság programja.

Győri húsvéti vásár - Kiszebáb égetés a Csobolyó Néptáncegyüttessel

04.01., szombat 10 óra

Baross út

A körtánccal, énekekkel elűzik a rossz időt, hogy az átadja helyét a friss tavasznak, a megújulásnak. Az egészséget és szerencsét hozó kiszézés végén a szereplők a bábut elégetik és zöld ágakat vesznek magukhoz.

Az április elsején, 10 órakor kezdődő program kiinduló pontja a Baross úti Sárkányölő Szent György szobor. A mintegy negyven néptáncos csapattá verődik, táncolva és énekelve vonul le az Arany János utcán át a Rába-partra, ahol sor kerül a kiszebáb égetésére és vízbe dobására is. (A megmaradt ágakat természetesen kivesszük a vízből.)

04. 02., vasárnap, 14.00–22.00

Virágvasárnapi Passió

04. 02., vasárnap, 11.00

Urunk Színeváltozása-templom (Kossuth Lajos u. 42.)

Virágvasárnapi Passió az Újvárosi Művelődési Ház Kórusa közreműködésével.

ELŐADÁS

Nyamvadásgátló varázsszerek

04. 01., szombat, 19.00

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

A rendszeresen végzett szellemi-lelki gyakorlatok adják azt a kapaszkodót, amely kiemelhet minket a „nyamvadásból” azaz a külső körülményeknek való reménytelen kiszolgáltatottságunkból. A „nyamvadás”, azaz a lefokozott, körülményeknek alávetett élet ott kísért mindnyájunkat a mindennapokban. Szerencsére vannak „varázsmódszerek”, amelyek az ősi tudásra támaszkodnak, és a mai élet körülményei között is, a mindennapokban használhatóak. Ez az est ezekről a tudati módszerekről szól, a Laár Andrástól megszokott humoros előadásban.

Jegyár: 5500 Ft. Jegyek a https://laarandras.com/ oldalon vásárolhatók.

Vedd az adást! − Beszélgetések a természet hullámhosszán

04. 01., szombat, 13.30

Zichy-palota

Itt az ideje, hogy kizárd a külvilág monoton zaját, és igazán magadra hangolódj! Kivételes előadóink segítségül hívják majd a természet eszköztárát és a saját hangunkat is erre a célra.

Program

13.00−13.30 Érkezés, regisztráció

13.30−14.00 Csermák Orsolya és Horváthné Czimer Kata − Nyitógondolatok

14.00−15.00 Palya Bea énekes-dalszerző-tanár-coach gyakorlatorientált előadása − a saját hangunk mint a kapcsolódás eszköze

15.00−16.00 Dr Horváth Györgyi − Illóolajok holisztikus szerepe az egészségmegőrzésben

16.00−17.00 Kávészünet frissítőkkel és az illóolajok megtapasztalása az érdeklődőknek

17.00−18.00 Dr. Pottyondy Ákos − Népi orvoslás a XXI. században

18.00−18.40 Holzer Brigita − Epigenetika, a változás rejtett kapcsolói

18.40−19.00 Horváthné Czimer Kata – Zárógondolatok

ZENE

Retró est

04. 01., szombat, 18.00

Marcal étterem

Zenés retró est a Loyd zenekarral. Az együttes tagjai: Somogyi Ferenc − zongora ének, Németh Ottó − gitár, hegedű, mandolin, Bogdán Eszter − ének, Barabás János − ütőhangszerek, ének.

KIÁLLÍTÁS

Petőfi és kortársai Győrben

03. 31., péntek, 17.00

Esterházy-palota (Király utca 17.)

A Petőfi és kortársai című kiállítás megnyitója. Köszöntőt mond dr. Pergel Elza, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere. A kiállítást megnyitja dr. Horváth József, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatóhelyettese.

A megnyitón átadják a „Sötét az éj, de égnek benne csillagok” című versmondó verseny díjait is.

EGÉSZSÉG

Hídtól hídig gyalogtúra II.

03. 31., péntek, 15.00

Jedlik híd, egyetemi hídfő

Hídtól hídig gyalogtúra az Egészségfejlesztési Iroda szervezésében. Útvonal: Jedlik híd, egyetemi hídfő−Sárás−Szitásdomb−Dózsa rakpart−Révfalui híd. A táv kb. 8 km. Találkozó 14.40-től.

A részvétel ingyenes.

GYEREK

Bűvészelőadás kicsiknek és nagyoknak

04. 01., szombat, 17.00

Győri Hajnalcsillag Baptista Gyülekezet (Bisinger sétány 6.)

Francois Boudreau kanadai illuzionista előadása. Az részvétel 4 éves kortól ajánlott. Az előadás ingyenes és magyar nyelvű.

SÉTA

Várkerülő körséta

04. 02., vasárnap, 17.00

Baross út, Csónakos szobor

A XVI. században a török ellen emelt erősség egykori várfalainak nyomvonalán sétálva

emlékezünk az egykori hatalmas és erős erődítmény építésére, a vár elfoglalására, visszafoglalására és további sorsára. Vendég dr. Bagi Zoltán, a Győr Város Levéltárának igazgatója.

A program ára: 4500 Ft; diák, nyugdíjas, pedagógus: 3500 Ft.

Bejelentkezés: [email protected] vagy telefonon: +36-30/294-9174.

Ajánlatok a következő hét programjaiból: A hit fénye 04. 03., hétfő, 17.00 Triangulum Galéria (Gutenberg tér 2.) Csizmadia István festőművész A hit fénye című kiállításának megnyitója. Köszöntőt mond dr. Veres András győri megyéspüspök. A kiállítást megnyitja dr. Bacsek Júlia művészettörténész. Közreműködnek: Geiger Estilla (gordonka) és Nagy Ferenc Norbert (gitár). A kiállítás megtekinthető április 30-ig mindennap 10−18 óra között. "Akik maradtak” - kiállítás a Rómer Múzeumban

04.04., kedd, 17.00

Borsos Miklós Időszaki Kiállítótér (9021 Győr, Apor Vilmos püspök tere 2.) A Győri Tánc- és Képzőművészeti Szakgimnázium 13. évfolyamos diákjainak kiállítása Megnyitó: 2023. április 4. (kedd), 17 óra A kiállítás 2023. április 23-ig látogatható, hétfő kivételével minden nap 10 és 18 óra között. Katekézis felnőtteknek 04. 05., szerda, 19.30 Loyolai Szent Ignác bencés templom Kötetlenül a győri bencésekkel. A Szent Háromnap: Kelemen atya. A beszélgetések a nagyböjt és húsvét jelentőségéről szólnak. Szeretettel várjuk, ha pontosan nem ismeri, de szeretné tudni, miről szólnak ezek a szent napok. A program ingyenes. Magyar évezredek 04. 05., szerda, 18.00 GYMSM Kereskedelmi és Iparkamara, Baross Terem (Szent István út 10/A) Grandpierre Attila Szkíták Trójában című előadása az ókori világ egyik legnagyobb eseményének szkíta vonatkozásairól. A belépés ingyenes.

Fertőd

EGYÉB

Megemlékezés és faültetés

03. 31., péntek, 14.30

Muzsikaház (Madách sétány 1.)

Emlékezés a J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola névadójára. Köszöntőt mond Bertha János igazgató, Szilágyi-Varga Diána népzenetanár, a népművészet ifjú mestere, valamint Biky Ottó igazgató, zenetanár.

14.30 Emlékfaültetés a Muzsikaház udvarán. Közreműködik a szolfézscsoportokból alakult kórus és a rézfúvóskvartett.

Ezt követően koszorúzás a J. Haydn-emlékszobában. Koncertet adnak az iskola tanulói.

A részvétel ingyenes.

Hegykő

Bemutató és tojásfestés a Hegykői Csipkeházban

04.01, szombat, 11 óra

Csipkeház, Hegykő, Kossuth utca 37.

Április elsején Kóczánné Ács Szilvia győri tojásfestő népi iparművész tart bemutatót a húsvéti tojásfestésről a Hegykői Csipkeházban, ahol régi húsvéti képeslapokból is nyílik kiállítás.

Április 1-jén 11 és 17 óra között tojásfestés lesz a Csipkeházban Kóczánné Ács Szilvia győri tojásfestő népi iparművész vezetésével. Mellette régi húsvéti képeslapokból is nyílik kiállítás.

A művészi, gyönyörű hímes tojásokból lehet majd vásárolni is, illetve Kóczánné Ács Szilvia remekeiből is lesz egy bemutató. Aki szeretne maga is festeni, vigyen magával főtt tojást - akár többet is!

A belépés ingyenes

Mosonmagyaróvár

Kung fu és Wushu Országos Bajnokság

04.01 szombat, 10.00-18.00.

UFM Aréna

A belépés díjtalan!

KIÁLLÍTÁS

Szegény ember vízzel főz

03. 31., péntek, 17.00

Flesch-központ

A győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum vándorkiállítása. A Szegény ember vízzel főz címet viselő tárlat összhangban van az április 13−14-i Szigetköz Expo Konferenciával, melynek témája, mint a kiállításé is, a fenntarthatóság.

A kiállításmegnyitón szakmai vezetést tart Tanainé Városi Ágnes, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum muzeológusa, a kiállítás kurátora.

A kiállítás április 19-ig látogatható.

JÓTÉKONYSÁG

Jótékonysági műsor

03. 31., péntek, 17.00

Fehér Ló Közösségi Ház

A műsor bevételét a Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulói számára ajánlják fel szereplőink.

A műsort megnyitja: dr. Árvay István polgármester. Zárszót mond: Éder Etelka intézményvezető.

A programban fellépnek a Bolyai-iskola tanulói, az En l'air tánccsoport, a Fehér Ló zeneovisai, a Fekete-iskola tanulói, a Haller-iskola tanulói, a Hildegard-óvodások, a Móra-iskola tanulói, az Őzikés óvodásai, a piarista iskola tanulói, a Royal Kolibri táncosai és az Ujhelyi-iskola diákjai.

A belépés díjtalan, adományokat köszönettel elfogadunk. Támogatói jegyek 1000 és 2000 Ft-ért vásárolhatók a szereplők iskolájában, valamint az Éltes-iskolában és a Fehér Ló Közösségi Házban.

Sokorópátka

CSALÁDI

Húsvétváró tojásfesztivál

04. 02., vasárnap, 8.00−15.00

Sokoró fogadó

Húsvétváró tojásfesztivál a Sokoró fogadó udvarában. Programjainkkal megszólítunk kicsiket és nagyokat.

8.00−15.00 Kistermelői és kézművesvásár

8.00−15.00 A nőegylet jótékonysági sütivására

9.00 és 13.00 Kézműves tojásfestés

10.00 és 13.00 Pónilovaglás

10.00 Tavaszi népszokások − Vehrer Adél néprajzkutató, egyetemi docens előadása

10.00 A Szarvaskör kézműves-foglalkozása.

11.00 és 13.00 Birtoktúra

13.00 Rajzverseny-eredményhirdetés

14.00 A Regös Táncműhely előadása

14.30 Lókiképzés-bemutató (fedeles lovarda)

Nyuszisimogató, népi fajátékok, kosaras körhinta, húsvéti anzix, ingyenes lovas kocsis program, fesztiváltotó, tojás- és sonkavásár.

Belépő: 500 Ft/fő; családi jegy (2 felnőtt, 3 gyerek): 2000 Ft. Ingyenes parkolás. Rossz idő esetén a rendezvény elmarad.

Sopron

ELŐADÁS

Gospel Passió

04. 04., kedd, 19.00

Soproni evangélikus templom (Templom u. 10.)

Ősbemutató koncert élő zenekarral.

Jézus: Papp Attila. Evangélista: Sárdy Zoltán. Pilátus: Kiss Noró. Közreműködnek a Sopron Gospel énekesei, a Sárdy Énekiskola tanítványai, a Soproni Színitanoda növendékei.

Támogatói jegy: 1500 Ft, a helyszínen vásárolható.

Győrság

JÓTÉKONYSÁG

Jótékonysági koncert

04.07. péntek

Győrsági evangélikus templom

A kilencéves, leukémiával küzdő Benkő Vica gyógyulásáért adnak jótékonysági koncertet az országos hírű Fóti Mandák kórus tagjai. A passióolvasással egybekötött alkalmon adományokat várnak a szervezők, melyet teljes egészében a pázmándfalui Benkő család javára ajánlanak fel.

Jánossomorja

CSALÁDI

Húsvétváró műhelytúra

03. 31., péntek, 15.00

Millenniumi park, templomtér, Glázer-Kozma Galéria, helytörténeti gyűjtemény, babaház

Zenével, tánccal nyílnak meg a nyusziműhelyek. Aki végigjárja a túrát, apró ajándékot kap.

Táncműhely, kékfestő műhely, játszóműhely, kézművesműhely, cukrászműhely, virágkötő műhely, rajzműhely, fotóműhely, könyvmolyok műhelye, zöldek műhelye, ifiműhely, babák műhelye, állatsimogató.

A program ingyenes.

További programok:

Beled 04.01.: beledi nyudíjas olimpia>>

Vitnyéd 04.01.: húsvéti táncház >>

Mihályi 04.01.: termelői és kézműves piac >>

Páli 04.02.: húsvéti forgatag >>