Ica néni már tíz éve piacozik, korábban gyümölcsöket kínáltak a vevőknek, most pedig különleges lekvárokat árulnak DuNatura Lekvármanufaktúra néven.

- Leggyakrabban Győrbe megyünk, a vásárlóink többsége is oda valósi. Pannonhalmára is régóta járunk, mikor havonta rendezték meg a piacot kicsit könnyebb volt, mivel a vevőkör is könnyebben kialakult. De a mai is nagyon jó nap, rengetegen jöttek ki, biztos a szép idő miatt, és a hangulat is nagyon jó.

A különböző finomságok mellett, táskákat, gyöngyből fűzött virágokat, horgolt játékokat, kosarakat és ékszereket is lehetett kapni. A tér végében pedig egész seregnyi gyerek gyűlt össze, hogy szüleikkel közösen élvezzék az ország legismertebb gólyalábas produkcióját a Varga Band előadásában.