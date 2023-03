Hétköznapi hősök - ez volt a Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium képregénypályázatának megadott témája, amit német vagy angol nyelven kellett online prezentálni. Németh Mirtill osztályfőnökétől, Barlai Zsófiától hallott a lehetőségről, és az angol választva alkotta meg digitális hőseit.

- A történet szerint a diák éppen vizsgákra készül, de nem megy neki a fizika. Egyetemista barátja próbál neki segíteni, de amikor hozzásiet, útközben mindig történik vele valami. Hol egy papírsárkányt kell kiszabadítania az ágak fogságából, hol idős néni szorul segítségre, máskor pedig kiskacsák vannak veszélyben. A főhös persze mindent megold - mesél pályamunkájáról Mirtill. Második helyezést ért el vele a rangos versenyen. Az alkotás ITT>> megtekinthető.

Németh Mirtill kilenc éves kora óta rajzol, eleinte a hagyományos módon, de néhány éve már leginkább digitálisan.

- Nekem ez a hobbim, nagyon szeretek ezzel foglalkozni és az utóbbi időben a visszajelzések is motiválnak. Egyrészt ez a verseny és a helyezés, másrészt a YouTube-csatornámon érkező kommentek. Tagja vagyok például egy online közöségnek, ami egy, az Odüsszeia történetét feldolgozó amerikai musical alkotó folyamatát kíséri figyelemmel. Nagyon motiváló közösség, örömmel osztom meg velük a zene insprirálta rajzaimat - meséli Mirtill. Az utóbbi időben annyira lekötötte az alkotás, hogy elgondolkodott rajta: komolyabban is foglalkoznia kellene a műfajjal. A tizedikes licista ugyanis nemcsak rajzokat készít, hanem animációkat is. Bár utóbbi rendkívül munkaigényes hobbi, egy három perces animációban legalább ötven órányi munka van. Nem beszélve a rajzolást megelőző kreatív tervezésről, agymunkáról. De Mirtill érzelemgazdag rajzai elárulják, gazdag belső képi világból hozták felszínre őket az ügyes ujjak.