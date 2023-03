A hetedikes licista, Sztahovszky Dániel (7.A) , visszatérő szereplője az iskola honlapjának is; hol matekversenyt nyer, hol videópályázaton arat sikereket, de nyelvtani viadalon is ért már el eredményeket. Az idén több matematikaversenyen is indult.

- A megyei matematikaverseny iskolai és megyei fordulóját is itt írtam a Líceumban. Nem voltak nagyon nehezek a feladatok, megbirkóztam velük - mondja Dániel szerényen. Csóka Andrea tanárnő a felkészítője, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy Daninak otthon is van segítsége, édesanyja ugyanis matematikatanár.

Sztahovszky Dániel első lett ezen a megyei megmérettetésen a hetedik évfolyamosok között, a gimnáziumi kategóriában. Jutalmát, többek között egy kupát, a győri Széchenyi István Egyetemen vehette át. Dani azt mondja, a másik verseny, a Varga Tamás Matematikaverseny sokkal nehezebb volt. Ezen az országos tanulmányi erőpróbán osztálytársával, Kardos Bendegúzzal együtt a megyei szint negyedik helyezését vívták ki maguknak.