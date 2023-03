Negyedik alkalommal rendezték meg a Vámosszabadi FIFA és Just Dance versenyt a településen. Ezúttal is remek hangulatban telt a délután, amelynek legfőbb célja a közösségépítés. A verseny alatt ingyen lehetett egy versenyautó szimulátort kipróbálni, aminek idén is nagy sikere volt gyerekek és felnőttek körében egyaránt.