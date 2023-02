Veres Béla és felesége, Marika elsőként érkezett a helyszínre. Kicsit várakozniuk kellett, addig elmondták, hogy Budapestről érkeztek kedvenc, szerelmes városukba, Sopronba. - Minden évben jövünk, van úgy, hogy több alkalommal is. Most a Liszt-központ Munkácsy-termében meghirdetett Szerelmes dallamok című koncertre érkeztünk, de a lányunk ránk telefonált, hogy feltétlenül jöjjünk el a Tűztoronyba is erre a romantikus programra - kezdte Marika, aki azt is elárulta jövőre lesznek ötven éve házasok, s ahogy egymásra néztek, abból az is kiderült, szoros és örök a kapcsolatuk. Marika fogadalma így szólt: "A további életünkben is hű társad leszek." Béla ehhez annyit tett hozzá: "Örökké szeretni foglak!" Egy feleségéhez írt versbe is belekezdett, majd elérzékenyülve ölelték át egymást és egy csókkal pecsételték meg fogadalmukat.

Horváth Luca Anna és Danka Csongor soproni középiskolások, egy hónapja járnak együtt. Csongor Valentin-napi meglepetése volt ez a program és egy csokor vörös rózsa szíve választottjának. A meglepetés jól sikerült, Luca alig jutott szóhoz a boldogságtól, miközben hűséget fogadtak egymásnak.