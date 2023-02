– Igaz, hogy nyugdíjasként is mozgalmasan telnek a napjai?

– Nincs időm unatkozni! Ha szükség van rám, akár naponta bejárok a színházba segíteni. Mostanában a Vaskakasba átvitt kamaradarabok előadásának nézőtéri felügyeleti feladataiban működtem közre, és ezt is szívesen csinálom. Mellette pedig vezetem szülőfalum Szigetgyöngye elnevezésű nyugdíjasklubját Kunszigeten.

– Hogyan kezdődött a kapcsolata a színházzal?

– Előtte az Arrabona Áruházban dolgoztam, de már diákkoromban rajongtam az előadásokért, természetes, hogy minden évben rendelkeztem bérlettel. Harmincévesen, 1981-ben ismerősöm által kerültem az intézményhez, először dekoratőri helyettesi munkával, ez később állandóvá változott. Közben hét évig nőként egyedül töltöttem be a kellékesi munkakört. Talán nem kell hangsúlyoznom, hogy a színház szeretete mennyire életformává változott azzal, hogy a munkám is oda kötött. A családias légkörhöz járult, hogy a műszaki személyzet és a zenészek között is akadt több házaspár: nálunk a férjem gépkocsivezetőként dolgozott, majd beszerzőként a jelmeztervezők és a szabóság között. Az előadásokat tekintve mindenevőnek számítottam, a musicalek mellett szerettem a prózai darabokat is, külön említve a Portugált, a Hajmeresztőt és a Windsori víg nőket, majd elmondom, hogy utóbbiakat miért. De a balett tagjait is csodáltam, közel álltak a szívemhez. Nyugdíjba 2009-ben mentem, persze maradtam, és utána kellett átélnem életem legnagyobb tragédiáját, fiam távozását…

Számomra örökös szerelem a színház, sohasem úgy léptem be az ajtaján, hogy na, már megint dolgozni kell.

– Tud beszélni Csaba elvesztéséről?

– Megelőzte azt jó tíz éve az én súlyos betegségem és más családi tragédiák, a férjem is rokkantnyugdíjas-állományba került. Csaba a színházban, közöttünk nőtt fel, ott járt Kszel Attila stúdiójába. Korcsmáros György meglátta benne a tehetséget és húszévesen szerződtette. Az imént említett három prózai darabban nagyon szerettem látni őt a színpadon. A 80 nap alatt a Föld körülben debütált mint a főszereplő Phileas Fogg, és ugyanezt a szerepet játszotta volna tizenhárom év után, 2015-ben is az újbóli műsorra tűzéskor. Négy nappal a bemutató előtt került kórházba, kiderült a súlyos szívbetegsége, és nem élte túl az operációt. Éppen most volt nyolc esztendeje, mindig nehéz ezt felidézni, ma talán még nehezebb, mert negyvenévesen most érkezne érett férfikorba.

– Mit jelent ebben a helyzetben Pingiczerné Klárának a nyugdíjasklub vezetése?

– Érdekes a története, mert éppen tavaly volt a megalakulás 30. évfordulója. Három, akkor negyven év körüli asszony, Lendvai Ivánné, a jelenlegi polgármester, Tóth Andrásné tanárnő és Szalai Béláné alapította, utóbbi huszonhét évig irányította, és amikor meghalt, a tagság engem választott vezetőnek. Nem sokan, mintegy húszan vagyunk, de kéthetente találkozunk, rengeteg programot szervezünk, kirándulásokat, színházlátogatásokat Győrbe és Budapestre, előadókat hívunk, legutóbb a győri színházból Agócs Judit volt a vendégünk a kisfiával. Egy rendezvényünket kiemelném, az eddig már tizenhatszor évente megrendezett mesemondó versenyt, amelyre az egész megyéből érkeznek a mesélő nagyanyók és nagyapók. Ennek a klubnak a szervezése sokat jelent a fájdalmaim enyhítésében. Csaba is mindig azt akarta, hogy legyek erős, a színházi kollégák is mindig örömmel és szeretettel fogadnak. Keménnyé tett a sors, erőmet minden bizonnyal Violetta lányom és két unokám, Evelin és Glória segítségének is köszönhetem…