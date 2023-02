– Míg a járvány alatt alig változtak az árak, ma meredeken emelkednek, 2019-hez képest körülbelül 30 százalékkal drágábbak az esküvők – mondta el lapunknak Dávid Viktória, a soproni Aphrodité Esküvőszervező Iroda munkatársa. Elárulta azt is: hódít az amerikai módi, miszerint a hivatalba csak aláírni megy be a pár, majd a násznép előtt, nagy külsőségekkel megismétlik egy szertartásvezetővel a ceremóniát.

A KSH adatai alapján Győr-­Moson-Sopronban tavaly 3038, Komárom-Esztergomban 2021 házasság köttetett, összesen ötezer. Az adatok enyhe visszaesést mutatnak az elmúlt két évhez képest, visszatérve 2019-hez. (További adatok a táblázatban.) Nem meglepő módon a párok kétharmada tavasztól őszig mondta ki a boldogító igent.

A soproni önkormányzat tájékoztatása szerint tavaly a városban 349 házasságot kötöttek, ebből négyet külső helyszínen, legtöbbször a Solo étteremben. Sopronban pénteken és szombaton tartanak szertartásokat: péntekenként kevesebb a résztvevők száma, szombaton viszont negyven-száz fős is lehet a násznép. Mintegy 10–15 külföldi állampolgár házasodott össze tavaly. A legnépszerűbb hónapok az augusztus és a szeptember. Az elmúlt évben 168 válás volt.

Győrben ezer felett

Tavaly Győrben 1086 esküvő köttetett. Ez a szám hasonló a 2020-as 1033-hoz és a 2021-es, rekordot jelentő 1111-hez, tájékoztatta lapunkat Kissné Pápai Andrea, a Győri Anyakönyvi Hivatal anyakönyvvezetője. A kétezres évek közepén még 600 körül volt az évi átlag, majd 2015-től – minden bizonnyal a családok otthonteremtési kedvezménye, a csok hatására is – évről évre nőtt a házasulandók száma. Leginkább a harmincas korosztály házasodik, az idős férj és feleség ritka. A válások száma tavaly 272 volt, egy évvel előtte 260, 2020-ban 295, 2019-ben 271, tehát nagyjából évek óta ugyanannyi.

Egyre bátrabbak a párok

A házasságok negyede, 250 volt olyan, amikor a házasulandókon kívül csak a két tanú vett részt az ünnepi alkalmon. Mint az anyakönyvvezető említette, amúgy sem jellemző mostanában a sok résztvevős esküvő. Külső helyszínen – tehát nem a Zichy-palotában – 121 házasságkötés volt tavaly. A külső helyszínek legtöbbször a győriek által kedvelt éttermek, és mint Kissné Pápai Andrea elmondta, különleges helyszínekre csak óvatosan mennek, hiszen biztosítani kell például esőhelyszínt. Így aztán parkban vagy a Püspökerdőben nem adnak össze párokat. A legnépszerűbb időpontok régóta a május és az augusztus-szeptember. Míg a pandémia alatt sokan csak röviddel az esemény előtt jelentkeztek, addig mostanra a párok mernek hosszabb távra tervezni, így hónapokkal előre is foglalnak már időpontot. Olykor-olykor előfordul, hogy a pár egyik tagja külföldi állampolgár, jellemzően határon túli magyar, vagy a szomszédos országból nálunk dolgozó, leginkább szerb, szlovák, ukrán. Néha egzotikus helyekről hozzánk vetődők is házasodnak Győrben, tavaly például volt amerikai, mongol, thaiföldi állampolgár is a ceremónián.

Mosonmagyaróváron csökkenés

Mayer Krisztián, a mosonmagyaróvári hivatal igazgatási osztályvezetője úgy tájékoztatott: a házasságkötések száma 2021-hez képest 18-cal csökkent, 222-re. – A válások számát vizsgálva szintén csökkenő tendencia rajzolódik ki. 2022-ben nyolccal kevesebb válást regisztráltunk az előző évhez viszonyítva, 2021-ben 78, 2022-ben pedig 70 válás volt – osztotta meg velünk. Országos visszaesésTavaly az országban 64 ezer házasságot kötöttek, ez az azelőtti év 72 ezres adatának 89 százaléka.